Teadusnõukoda koostas kolm nakatumise riskistsenaariumi

Teadusnõukoda on perioodile 26. aprill kuni 24. juuni 2021 koostanud kolm võimalikku stsenaariumit, mille realiseerumine sõltub nakatamiskordaja R edasisest muutumisest.

1. Nakatamiskordaja R hakkab mai keskpaigast taas kasvama ja jõuab üle ühe. Selles stsenaariumis püsib Eesti mõnda aega oranžil ehk kõrgel riskitasemel ning tõuseb juunis taas punasele ehk väga kõrge riski tasemele.

2. Nakatamiskordaja R hakkab tõusma ja on ka lühiajaliselt üle ühe, kuid seejärel pöördub jälle langusele. Selles stsenaariumis püsib nakatumine mais ja juunis oranžil ehk kõrge riski tasemel, kus päevas lisandub 200-250 uut nakatunut.

3. Nakatamiskordaja R hakkab lähinädalatel aeglaselt kasvama, aga ei tõuse üle ühe. Selles stsenaariumis stabiliseerub nakatumine mais oranžil ehk kõrge riski tasemel ning jõuab juunis kollase ehk keskmise riski taseme piirile.

Koolide avamiseks peaks teadusnõukoja sõnul nakatumiskordaja R püsima alla 0,95 ning samas ei tohiks päevane nakatumiste arv jääda püsima praegusele kõrgele platoole.

Teadusnõukoja sõnul peaks haridusasutuste sulgemine peaks olema kõige viimane meede piirangute kehtestamisel ning esimene meede piirangute lõdvendamisel.

Samuti märkis teadusnõukoda, et Eestis on väga madala nakatumisega piirkondi, kus oleks võimalik rakendada regionaalseid erisusi.

Intensiivravi koormus ei lange

Epidemioloogiline olukord on 26. aprilli seisuga Eestis jätkuvalt punasel ehk väga kõrgel riskitasemel, kuid erinevate mõõdikute suund liigub oranži ehk kõrge riskitaseme suunas.

Nakatumise langustrend jätkub, kuid on aeglustunud. Nakatamiskordaja R püsib 24. aprilli seisuga vahemikus 0,80–0,86, mis on sarnane eelneva nädalaga. 14

päeva nakatumiste koguarv 100 000 elaniku kohta on langenud alla 500 ning positiivsete testide protsent alla 10 protsenti. Nakatumise langus on perioodil 18.–24. aprill toimunud kõikides vanuserühmades.

Haiglaravi vajavate inimeste arv on samuti langustrendis, kuid kolmanda astme intensiivravi koormus on väga kõrge ja ei näita langustrendi.

Keskmine intensiivravi pikkus on 10 päeva. Vähenenud on üle 70-aastaste inimeste sattumine haiglaravile. Langema on hakanud ka surmade arv

ning vähenenud 80+ vanuserühmas olevate inimeste proportsionaalne osakaal surmade seas. Mõlema trendi puhul on üheks oluliseks põhjuseks järjest suurenev vaktsiinidega hõlmatus eakates vanuserühmades.