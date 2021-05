Teadusnõukoda soovitab avada haridusasutused ja kasutusele võtta kiirtestid

Riigikantselei avaldab reedeti valitsust nõustava teadusnõukoja soovitused. Sel nädalal soovitas nõukoda keskenduda haridusasutuse avamisele ning kiirtestide kasutamise regulaarseks muutmisele. Soovitused on koostatud 4. mail.

Lisaks selgub, et nakatamiskordaja R oli tõusutrendis ning 2. mai seisuga oli see vahemikus 0,9-0,97. Ida-Virumaal, Tartumaal ja Pärnumaal oli kõnealune kordaja tõusnud taas üle ühe.

Kuna inimeste ohutaju on vähenenud, näeb nõukoda ühe stsenaariumina ette R-i tõusu üle ühe ja sinna püsima jäämist. See tähendaks, et praeguselt oranžilt ohutasemelt liiguks Eesti mai teises pooles taas punasele ehk väga kõrge riski tasemele.

Teise võimalusena võib nakatamiskordaja R tõusta lühiajaliselt üle ühe, kuid jääb ühe juurde mõneks ajaks pidama. "Sellises olukorras jääb uute nakatunute arv igapäevaselt keskmiselt samaks, varieerudes vahemikus 200-400 inimest," seisab kirjas. Seega püsiks ohutase ka terve juuni oranži värvi peal.

Kõige vähetõenäolisem variant on aga R-i pöördumine langustrendi, mille tulemusel muutuks riskitase juuni keskel kollaseks ning juulist isegi roheliseks.

"Seda stsenaariumit ei saa küll täielikult välistada, kuid siiski on see hetkel

suhteliselt vähetõenäoline. Realistlikum optimistlik stsenaarium jääks selle ja eelmise stsenaariumi vahele: keskmine päevane nakatunute arv jääb varieeruma vahemikus 100-200 (st R on mõnda aega alla ühe, kuid siis tõuseb jälle ühe peale)," kirjutab nõukoda.

Olulist rolli mängivad nakkuse leviku juures elanikkonna riski tajumine ja käitumine ning vaktsineerimise käekäik.