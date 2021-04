Põhja prefektuuris on sirgumas uus patrullkoer

Kahekuuse kutsika nimi on Mike. Ta oskab juba rihmas kõndida. Sellises vanuses neljajalgse kohta on ka see päris tõsine väljakutse. Tõsi, tulevasel patrullkoeral on praegu kassi rihm, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mike tuli Soomest koos vennaga, kes asub tööle Lõuna prefektuuris.

"Mõned päevad oleme juba koos olnud ja teineteist saanud natuke tundma õppida. /.../ Mike on oma vanuse kohta nagu ikka uudishimulik ja tahab kõike nuusutada ja vaadata ja katsuda ja kõike, mis vähegi suhu mahub, tahab maitsta," kirjeldas Põhja prefektuuri koerajuht Risto Kotkas.

Mike'ist kasvab politsei patrullkoer, kes oskab olla vajadusel kuri. Selleks, et harjuda, hakkab ta patrullis kaasas käima juba kutsikana. Selliste oskuste omandamiseks nagu näitasid Põhja prefektuuri parimad koerajuhid ja nende koerad, kulub Mike'il aega.

"Ühe koera väljaõpe kestab umbes kaks aastat. See toimub sisekaitseakadeemias teenistuskoerte koolituskeskuses ja loomulikult väljaõpe on igapäevane. Koerajuht ka teenistuskohas ja igapäevaselt tegeleb koeraga," selgitas Põhja prefektuuri juhtiv koerajuht Erkki Aivola.

Koerad elavad koerajuhi pool kodus ning iga koer politseisse tööle ei pääse. Kõik oleneb sellest, kui head omadused on kutsika vanematel. Pensionile saavad koerad umbes kümneaastaselt, kuid kõik sõltub koera tervisest.