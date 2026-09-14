Jõhvis võtsid narkootikumide otsimises mõõtu teenistuskoerad

"Koer saab ikka aru, sest suurem hulk koeri ja koerajuhte on kokku saanud ning seetõttu mõistavad nad, et peavad rohkem pingutama," ütles Viru vangla koerajuht Markus Romov.

"Täna hindasime koerajuhi ja koera koostööd ning seda, kui hästi suudab koer erinevates olukordades keelatud aineid leida," märkis võistluse peakohtunik Riho Rannamäe.

Saksa lambakoera Karuga võistlusel osalenud Ida prefektuuri koerajuhi Ahto Uue sõnul on edu valem meeskonnatöö.

"Üritusteks me eraldi ei harjuta, vaid teeme seda nii palju kui võimalik – kuna olen patrullpolitseinik, on esikohal patrullitöö ja seejärel koera treening, mis käivad käsikäes," selgitas Uue. "Koer üksi oskab ilmselt mõndagi, aga koerajuht peab selle välja lugema."

Romov ei uskunud, et tal oma labradorist Alaskaga sel võistlusel koduväljakueelis oleks olnud.

"Ma ütleksin, et mitte – kui koduväljak on tuttav keskkond, kus on lõbus ja tore olnud ning järsku peab pingutama, on see meile hoopis väike miinus," lisas ta.

Peavõidu viisid maksu- ja tolliametisse Birgit Vana ja Kira.

"Kogu see keskkond oli keeruline, see oli täiesti teistmoodi võistlus," rääkis maksu- ja tolliameti koerajuht Birgit Vana. "Siin tuli joosta, koeral takistusi ületada ning samas ka pimedas ruumis taskulambiga otsida – see oli väga lahe võistlus."