Piirangud leevenesid mitmel pool Euroopas

Praha habemeajajal ja juuksuritöökoja omanikul Petr Kucekil on käed-jalad tööd täis, sest kui Tšehhimaal piirangute leevendamine välja kuulutati, nii rahvas kohe ka kõik juuksurisalongid ummistas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuna oleme olnud suletud väga pikka aega, on nüüd huvi hiiglaslik, kõik ajad on broneeritud ja selleks nädalaks on võimatu veel aega leida," rääkis Kucek.

Kõik ei ole veel siiski päris nii nagu enne pandeemiat. Nimelt peavad juuksuri või habemeajaja juurde soovijad esitama kinnituse negatiivse koroonaproovi kohta või vaktsineerimistõendi või tõendi haiguse läbipõdemisest.

Kreeka taasavatud restoranides nõutakse seda kõike küll vaid töötajailt, kliendid aga tohivad lauda istuda vaid kõige rohkem kuuekesi ning söögikohtades ei tohi mängida muusika, et kliendid ei peaks jutuajamisel häält tõstma või ninapidi kokku minema.

Pariislased kohvikusse ega restorani jätkuvalt ei pääse, aga rõõmustavad, et nüüd ei ole linna teise otsa või isegi kodukandist kesklinna minek enam reeglite rikkumine.

Austerlastele valmistab muu hulgas rõõmu seegi, et saab poes taas kaupa oma käega katsuda, ega pea postiga tellides ehku peale lootma.

"Esmalt peame välja vahetama need esemed, mille me enne lukustamist ostsime. Siis aga vaatame, mis allahindlused täna on," rääkisid ostlejad Viinis.

Prantsusmaa tõstis lukustusmeetmete kehtimise ajal oluliselt vaktsineerimiskiirust ning nüüd on täielikult vaktsineeritud üheksa protsenti riigi elanikest. Sestap usuvad inimesed, et mis nüüd lahti tehakse, see ka lahti jääb. Sedasama loodavad teistegi avanevate riikide elanikud.