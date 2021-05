ERR Lätis: lätlased tähistasid taasiseseisvumispäeva jälle virtuaalselt

Läti seimi esimees Inara Murniece ütles pidupäevakõnes, et vabadus on kui tuli, millel ei tohi kunagi lasta kustuda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegu on väga tähtis, et Balti riikide - Läti, Eesti ja Leedu - sõjaline koostöö on aktiivsem kui kunagi varem. See lubab meil tunda end ühtsena. Meie turvalisuse ja kaitse jaoks on oluline ka USA muutumatu toetus," kõneles Murniece.

Koroonapiirangute tõttu pidas ta pidupäevakõne mitte seimi suures saalis, vaid selleks kohandatud nurgakeses oma tööruumide juures. Teisedki saadikud olid hajutatud parlamendi erinevaisse ruumidesse.

31 aasta eest, kui toonane ülemnõukogu Läti jälle vabaks kuulutas, oli pilt hoopis teine ja rahvas ei tahtnud kuidagi parlamendihoonet ümbritsevaile tänavaile ära mahtuda.

Pidupäevadel on lätlased ikka laulnud. Et koroonanäitajad liiguvad jälle üles, ei saanud teisipäeval publikuga kontserte korraldada, kuid muusikud esinesid siiski - helisesid kõik riigi suuremad kontserdisaalid ja rahvas elas muusika- ja sõnapõimikutele kaasa oma kodus, interneti- ja teleülekannete vahendusel.

Tuhanded lätlased üle ilma kogunesid rahvarõivarongkäiku. Sedagi virtuaalselt, saates teistele vaatamiseks enda või pere rahvarõivapilte oma kodukohast, olgu see Riias, Tervetes või või kaugel Austraalias.

Taasiseseisvumispäev on olnud ka valge laudlina püha, mille ümber erinevad põlvkonnad kokku saavad. Teist aastat järjest soovitatakse kokkusaamisi pandeemia tõttu vältida, kuid, rahvarõivad üll, tundsid paljud ehtlätlaslikku ühtekuuluvustunnet ka päriselt kokku saamata.