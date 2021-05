Läti seim ja valitsus on koroonapiirangutest eriarvamusel

Lätis kasvavad nii vaktsineerimise tempo kui taas ka haigestumus.

Viie osalisega koalitsioonis sagenevad aga erimeelsused, kuid poliitikute viimaste päevade väitlused pole praeguseks toonud selgust, kas ja milliseid muudatusi valitsuses tehakse.

ERR-i Läti korrespondent Ragnar Kond ütles, et valitsus ilmselt ei lagune, kuid muudatused on võimalikud.

"Probleem pole ainult koroonakriisis, vaid küsimus on ka valitsusparteide populaarsuse üldises languses, jõujoonte muutumises valitsuses, majandusministri parteivahetuses ja ühe osapoole ehk n-ö populistide erakonna Kellele Kuulub Riik toetuse languses ja ilmselt ka lagunemises - väga paljud poliitikud on sealt ära läinud," selgitas Kond.

"On võimalik, et jätkab vähemusvalitsus. On võimalik, et osa ministrikohti jagatakse ümber. See otsus peaks lähiajal tulema, seda teemat on veeretatud kui kuuma kartulit. Ja nagu me näeme, hakkab see kajastuma ka koroonapiirangute otsuste tegemisel," lisas ta.

Seimi otsusel lubati reedest piiratud mahus avada nii söömiseks kui ka alkoholi tarbimiseks toidukohtade väliterrassid, ehkki kriisi lahendamist juhtiv valitsus on olnud selle vastu.

Terviseministri arvates tuleks Lätis nakatumuse kasvades piiranguid leevendamise asemel hoopis karmistada.

Valitsuse tegevuse hindamiseks koroonakriisi ajal moodustas seim parlamendikomisjoni.