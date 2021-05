Lanno: nakatumise kasv on liikunud Põhja-Eestist lõuna poole

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ütles, et koroonaviirusesse nakatumise valukoht on liikunud Põhja-Eestist lõuna poole.

Lanno rääkis "Esimeses stuudios" sellest, miks kõiki lapsi veel kooli ei ole lubatud. Ta selgitas, et nakatumise tase Eestis on ebaühtlane, kuid et inimesi tuleb kohelda võrdselt, siis ei saa piiranguid regioonide kaupa leevendada.

"Kui me vaatame nakatumise üldist trendi Eestis, siis see on küllalt ebaühtlane. Ja täna on valupunkt Kesk-Eestist allapoole Lõuna-Eesti suunas liikunud. Pahatihti tekib küsimus, et kui nakatumine on madal, siis miks selles kohas ei võiks teha midagi juba rohkem lahti või rohkem võimalusi pakkuda. Aga kui me tahame selles räsitud, niigi suhtelises ebavõrdses olustikus inimesi ja lapsi võrdselt kohelda, siis peaks neid otsuseid tegema üle Eesti ikkagi ühtlaselt. Nii et hetkel on see otsus olnud selline ja järgmised võimalused tekivad juba uuel nädalal," rääkis ta.

Lanno märkis ka, et laste koolis käimine ja muud tegevused, kus inimesed suurtesse gruppidesse kogunevad, on teistes riikides näidanud, et sealt on nakkus uuesti märkimisväärselt levima hakanud.

Terviseameti juht lisas, et piiranguid tuleb leevendada ettevaatlikult, et mitte tagasi sattuda olukorda, millest me juba oleme välja tulnud.

"Kui me võtame usalduselemendi, mida me täna ühiskonnana suudame veel taluda, siis kas me oleme valmis, et lähema kahe nädala jooksul läheb uuesti mingi piirang peale, millest me just oleme lahti saanud? Neid samme tuleb teha väga taktitundeliselt ja targalt ja võib-olla isegi natuke ettevaatlikult, et mitte teha tagasi olukorda, millest me juba pääsenud oleme," rääkis ta.

Seda, kas pärast koolivaheaega kardetud nakatumiste arvu hüpe jäi ära, Lanno veel kindlalt öelda ei julgenud. Tema sõnul peaks tegelikku tulemust nägema 15. mai paiku.

"Hetkel on tunnetus, et kui lapsed hakkasid ka enne kooli minemist tihedamalt läbi käima, siis oleks võinud juba natukene mõju avaldada. Ja kui vaadata, et tegelik tõus on täna kahes väga kriitilises maakonnas - Pärnu- ja Tartumaa - juba tulnud nakkuskordajaga üle 1, siis ei ole väga kaugel, et kõik teised võivad sinna järgi tulla. Nakkuskordaja kõige madalamat taset tagab Harjumaa ja Põhja-Eesti," ütles terviseameti juht.

Valdavalt liigub Eestis koroonaviiruse Briti tüvi

Lanno ütles, et enamik Eestis tuvastatud koroonanakkuse juhtudest on praegu olnud Briti tüvega.

"Valdav tüvi on meil - üle 90 protsendi - Briti tüvi, mis on juba tükk aega meil siin liikvel. Lõuna-Aafrika Vabariigi tüvest on meil 59 juhtumit, mille oleme leidnud, ja nendest 32 on need, mis on kohapeal levinud, ülejäänud on sisse toodud. India tüvest on üks leitud, mis on kas Maldiividelt läbi teiste riikide reisides saadud ja läbi põetud ja see inimene on isolatsioonis ja meie jälgimise all," selgitas ta.

Lanno kinnitas, et kõik Eestis saadaolevad koroonavaktsiinid toimivad praegu Eestis liikvel olevate koroonatüvede vastu.