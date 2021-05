Laanet kaitseministrite kohtumisel: EL peab Venemaa suunal ühtsem olema

Kuigi Venemaa viimaste kuude agressiivset käitumist päevakorra punktina ei arutatud, puudutati teemat läbivalt kohtumise erinevates osades, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna on väga ühene seisukoht nii NATO peasekretäril kui ka Euroopa liidu liikmesriikidel, et Venemaa on oma agressiivse käitumisega näidanud, et ta on oht number üks. Ja sellest tulenevalt peavad olema ka Euroopa Liidu liikmesriigid ühtsed oma sõnumites, oma käitumistes selged ja konkreetsed. Kahjuks Euroopa ei ole olnud nii ühtne, aga sõnumitena markeeriti ära, et ta peaks olema ühtne," ütles Laanet.

Euroopa liidu kaitseministrite kohtumisel Brüsselis arutati olukorda Ukrainas, Euroopa Liidu järgmise kümne aasta julgeoleku- ja kaitsepoliitika strateegilist suunda ning kohtuti NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.