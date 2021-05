Tallinna-Stockholmi laevaliini avamine võib lükkuda järgmisesse varasuvesse

Tallinna-Stockholmi liinil vedasid laevad turiste viimati möödunud aasta märtsis. Mullune turismisuvi jäigi Tallinkil vahele. Ka praegu pole veel selgust, milline tuleb tänavune suvi - kas laevaliin turismiks avatakse või mitte. Piletimüüki ettevõte veel avanud ei ole.

"Tallinn-Stockholm liini avamine sõltub sellest, milliseks kujunevad reisitingimused Eestisse ja Rootsi sisenemisel. Täna ei ole selgust, kas Eestisse või Rootsi on oodatud turistid näiteks 1. juulist ning millistel tingimustel," selgitas Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene ERR-ile.

Ta leiab, et ennekõike on vaja riikidel ja Euroopa Liidul kokku leppida, mida annab vaktsineerimispass reisimise kontekstis, muidu pole lootust laevaliini enne järgmist aastat avada.

"Kui seda ei suuda Euroopa Liit, siis oleks hea, kui selles jõuks selgusele iga riik ise. Ka Eestis oleks vajalik otsustada, kas üks vaktsiinidoos või kaks vaktsiinidoosi vabastavad inimese Eestisse tulles või reisilt naastes isolatsioonitingimustest," ütles Nõgene.

Ta tõi näiteks, et vaktsineeritud soomlastest 90 protsenti on saanud vaid ühe vaktsiinidoosi. Seega kui ühe vaktsiinidoosi järel Eestisse reisimist ei lubata, võib see saada kaalukeeleks otsustamisel, kas liini selleks suveks üldse avada. Ja teisipidi - kui ühest vaktsiinidoosist piisab, on see nende jaoks oluline argument otsuse tegemisel.

"Kuniks sellist selgust ei ole, ei saa keegi ka oma reisiplaane teha. Kui juulikuus võimalikult mõistlikel tingimustel reisimine võimalik ei ole, siis ei ole Stockholmi liini avamise lootust enne järgmise aasta varasuve," ütles Nõgene.