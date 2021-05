Paljassaare poolsaarele kavandatavat suurarendust ilmselt ei tule

Paljassaare poolsaarele planeeritakse juba üle kümne aasta mitut suurt kinnisvaraarendust, kuhu võiks tulla 50 000 elanikku mahutav linnaosa, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Poolsaare idaservas on 34 hektarit maad Bolton Real Estate arendusel, mille suurim osanik on Heiti Hääl Alexelast. Poolsaare lääneserva kõige suurem maatükk, mis asub Tallinna Vee puhastusjaama kõrval, kuulub ettevõttele Ecobay, mille omanik on tuntud ärimees Margus Linnamäe. Temale kuuluv MM Grupp teatas majandusaasta aruandes, et 48-hektarilise Ecobay arendusega minnakse edasi.

Samas on Tallinna linn asunud seisukohale, et keskkonnamõjude hindamise järgi ei saa sinna üldse midagi ehitada.

"Kui me vaatame linnaosa üldplaneeringut, mis on menetluses, siis pigem jäävad need enamik alasid tulevikus puutumatuna justnimelt seal pesitsevate lindude pärast. /.../ Seda mõju, mida arendus tooks elamute näol, sinna nähtavasti sellisel kujul planeerida ei ole võimalik," rääkis Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Ecobay juht René Teimann ütles, et ta ei soovi enne midagi kommenteerida, kui n-ö paberil kõik selgelt kirjas ei ole. Ka tema kinnitas, et Ecobay arendamisest ei loobu.

Probleem on ka Boltoni arendusega, sest arendatava ala keskel asuv Paljasaare Kalatöötus ei soovi neile kuuluvalt kinnistult tootmist mujale kolida. Kalatehase kõrvale aga ei saa rajada sotsiaal-, elu- ega äripindasid nagu esialgne struktuurplaan ette nägi.

"Paraku ei ole võimalik edasi minna, sest ilma maaomaniku nõusolekuta tema territooriumil ei saa midagi planeerida ja kuna see nõusolek on katkenud, nad peavad omavahel kokku leppima, mis on see, millega nad soovivad edasi minna," ütles Novikov.

Ka Bolton läheb sellegipoolest arendusega edasi.

"Paljassaare kalatööstus paikneb planeeringuala keskel. Tema ala meie ei planeeri, nii et ta on detailplaneeringust välja jäänud. Aga me oleme arvestanud erinevate stsenaariumitega ja me oleme arvestanud loomulikult sellega, et iga arendus peab kuskilt otsast algama. Ja selleks hetkeks, kui on arendus jõudnud Paljassaare Kalatööstuse territooriumi lähedale, me hindame, et on juba kümme aastat möödas," rääkis Bolton Real Estate'i juhataja Mirjam Marastu.