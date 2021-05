Leedus lisandus pea 1500 uut nakkusjuhtu

Leedus lisandus ööpäevaga 1486 nakatunut ja viirusega suri neli inimest. Kokku on riigis registreeritud 256 906 nakkus- ja 4024 surmajuhtu.

Viimastel päevadel on Lätis uute juhtumite arv suurenema hakanud ning ööpäevaga registreeriti 786 uut nakkusjuhtu. Päev varem ulatus uute nakatunute arv üle tuhande. Viirusega suri 11 inimest. Alates pandeemia algusest on riigis tuvastatud 123 331 nakatumist ja surnud on 2208 inimest.

Soomes püsib võrdluses Balti riikidega nakatumine jätkuvalt madalamal tasemel. Viimase 24 tunni jooksul tuli juurde 229 nakatunut. Kokku on riigis registreeritud 88 561 koroonajuhtu ja viirusega on surnud 922 inimest.