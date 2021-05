Briti õhuväe kapten leidis Eestist sugulased

Esmaspäeval tõi Briti transpordilennuk Ämarisse Kuningliku õhuväe personali, kes algaval nädalal hakkab tööle Eestis toimuvatel õppustel Swift Response. Viimasena ronis trapist alla kapten Jamie Vaughan. Temale oli see esimene kord maanduda Eestis, välivorm seljas.

"Ausalt öeldes tundub, nagu oleks koju tagasi tulnud. Olen siin paar korda varem käinud, aga nüüd on esimene kord, kui räägin oma vanaisa loo. Peamiselt olen aga siin meie üksuse liikmena," ütles Vaughan.



Jamie Vaughani elu välibaasis Tapa linnakus pole kuigi luksuslik. Eesti taevas piserdab jäist vihma vastu telgikatust - külm vastuvõtt koju saabunud pojale.

Jamie kadunud vanaisa Endel Paevere või Enn Pae, nagu ta end ise kutsus, oli olnud üks neljast vennast. Üks teenis laskurkorpuses, aga Enn mängis Saksa luure radistina hoopis nõukogudevastaseid luuremänge. Ta põgenes kodumaalt 1944. aastal ning jõudis Šotimaale. Võttis naise, lõi pere. Jamie on tema tütrepoeg.

Laupäeval kohtus Jamie Tallinnas hõimlastega. Ilm oli ikka veel sant. Õnneks leidus sugulane, kes kutsus oma lokaali sooja. Jamie vanaonu tütar Olly on suur sugupuu tundja. Algas sünni- ja surmadaatumite ning fotode tudeerimine.

"Ma ei kujutanud ette, et ma mingisuguste minu jaoks olematute sugulastega kohtun, ma ei teadnud tema isast ju praktiliselt mitte midagi," rääkis Vaughan.

"Minu jaoks on see korraga nii komandeering kui ka isiklik rännak. See on kohtumine perega, keda ma pole kunagi näinud. Ja ma täidan oma vanaisa ja ema viimast soovi - ema suri jaanuaris. See on ring, mis toob minu vanaisa asjad perele tagasi. Miski pole võrreldav silmast silma perekohtumisega. Mul on õnne, et ma näen, kes mul on selles Euroopa otsas," rääkis Vaughan.

Olly tütar Kristy koputas ühel Šotimaa-reisil Vaughan'ide uksele. Ta kohtus Jamie emaga, kes siis oli veel elus. Jamie ise oli selle esimese silmast silma kohtumise ajal Iraagis.

"Läksime, koputasime ukse peale. Ja alguses küll keegi ei vastanud. Aga uks läks lahti ja Ann tegi lahti. Veetsime mõned tunnid ja tema oli superõnnelik, et temal oli võimalus näha kedagi oma perekonnast Eestimaalt," rääkis Jamie vanaonu tütretütar Kristy Tättar.

Olly ja Jamie kirjutasid kirju google-translate'i abil. Kuidas see toimis?

"Tema kirjutab mulle. Mina ruttu kirjutan paberi peale ülesse, siis trükin sisse ja tuleb automaatselt see ingliskeelne tõlge," sõnas Jamie vanaonu tütar Olly Tättar.

Jamie Vaughan jääb Eestisse veidi rohkem kui kuuks ajaks. Oma rügemendi sideohvitserina peab ta korraldama, et Briti kopterid lendaks õigel ajal ja õigesse kohta, kui algab Kevadtorm.