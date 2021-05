Õppus Swift Response lõppes

Swift Response, mille keskmes oli USA õhudessant Nurmsi lennuväljale, tõi Eestisse ligi 2000 USA ja Ühendkuningriigi kaitseväelast, kes harjutasid Eesti kaitsmist võimalikus kriisiolukorras.

"Swift Response 21 Eesti osa on lõppemas, kuid Ühendriikide Euroopa maaväejuhatuse poolt juhitud Defender Europe alles kogub tuure paljudes teistes riikides. Meie jaoks oli õppus liitlastega heaks soojendusharjutuseks enne Kevadtormi, mis on kohe-kohe algamas," ütles õppuse Eesti osa üldjuht kindralmajor Indrek Sirel.

Õppus algas 5. mail lahinglaskmistega mitmikraketiheitjast MLRS, mille raames lasti kaitseväe keskpolügoonil viiest raketisüsteemist üle 20 raketi.

7. mai öösel maandusid langevarjudega Nurmsi lennuväljale üle 600 lahingvarustuses USA ja Ühendkuningriigi õhudessantväelase, kolms sõidukit ja kaks suurtükki.

Pärast dessandi sooritamist pidasid võitlejad maha õppelahingu, kus vastaspoole rolli kandsid USA kaitseväelased ning Viru, Alutaguse ja Järva malevate maakaitseüksused ja sooritasid järgmisel päeval kopteridessandi koos kaitseliitlastega ning NATO lahingugrupi üksusega kaitseväe keskpolügoonile helikopteritel Chinook, Black Hawk ja Apache.

Õppus lõppes koostööõppe ja lahinglaskmistega kaitseväe keskpolügoonil.

Õppuse oluline osa oli USA-st saabunud transpordilennukite kiirtankimine Ämari lennubaasis dessandi järel, et lennukid saaksid mõne tunni pärast taas õhku tõusta. Kunagi varem pole Ämari lennubaasis nii palju õhusõidukeid korraga peatunud – kokku üheksa lennukit ning ligi 20 helikopterit.

"Swift Response 21 ei olnud ainult koostöö harjutamise õppus, vaid praktiline harjutus mõistmaks, kuidas Eestisse ohu korral väga kiiresti meie liitlaste vägesid ja võimeid tuua. Oluline on, et tuvastasime valdkondi, kus tulevikus sarnased harjutused veel efektiivsemaks teha. Samuti on tähtis, et vaatamata kõikidele pandeemia piirangutele oleme koos liitlastega jätkuvalt võimelised harjutama ja tagama meie vägede valmidust," ütles kindralmajor Sirel.

Õppus Swift Response toimus USA juhitava õppuste seeria Defender Europe raames, mis on viimase 25 aasta suurim USA juhitav õppus Euroopas. Defender Europe korraldatakse samaaegselt 16 Euroopa riigis ja sellel osaleb kokku 28 000 kaitseväelast.

Õppus tõstab kõigi osalevate riikide koostöövõimet ja valmisolekut, näitab USA ja liitlaste võimet siirda oma üksusi üle kiiresti konfliktikolletesse ning osalevate riikide vägede ja taristu võimet liitlasüksusi vastu võtta.