Tartus avati näitus 90ndate ja nullindate kunstielust

Niinimetatud ülbed üheksakümnendad olid tormiline aeg ka kunstimaastikul. Liberaliseerumine muus maailmas kajastub ka toona tehtud töödel. Paljude kunstnike pildikeel oli julge, uljas ja esteetilisuse piire kompav.

Kuraator Kristel Sibula jaoks oli selle näituse tegemine pikaaegse unistuse täitumine.

"Sai käidud muuseumi kogudes ja avastatud erinevaid põnevaid teoseid, mis, mul tundus, on seal kuskil varjus ja oleks vaja need välja tuua," ütles Sibul.

"2000ndate alguses ma olin nelja-viiene. Ma selles skeenes ise ei ole olnud. Aga vaadates on hästi põnev," lausus kuraator Kristlyn Liier.

Nullindatel hakkas kunstimaailm professionaliseeruma ja järgemööda rahunes ka 90ndatel valitsenud vabameelsus. Mõned kunstnikud aga kannavad veerandsajandi tagust vaimu oma isepäise stiili kaudu tänaseni.

"On ka selliseid, kes on loobunud kunsti tegemisest. Et on teosed nende tegutsemisajast. Aga ma ei tahtnud teha lihtsalt sellest, et 90ndad või nullindad. Aga et just tuua välja, et on sellised kunstnikud, kes ka praegu tegutsevad ja seepärast on uusi töid ka siin näitusel," lausus Sibul.

90ndate kunstieluga saab Tartu viltuses majas tutvust teha oktoobrikuuni.