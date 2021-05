Vaktsineerimisele saab end kirja panna ka riigi infotelefonil 1247

Vaktsineerimise töörühma juhi asetäitja, Lääne-Tallinna Keskhaigla juht Arkadi Popov ütles esmaspäeval, et infotelefonil saab end vaktsineerimisele registreerida alates teisipäeva hommikust kella 8-st. Infotelefon avatud 12 tundi ööpäevas ehk kella 8-st 20-ni ja seda seitsmel päeval nädalas.

"See on väga oluline täiendav ressurss. Selline kõnekeskus võimaldab vähendada üleriigilist koormust digiregistratuurile," sõnas Popov. Tema sõnul avati infotelefon häirekeskuse ja Lääne-Tallinna Keskhaigla koostöös.

Esmaspäeva õhtul kell 19 avaneb võimalus end vaktsineerimisele kirja panna kõigile täisealistele ning ka 16-17-aastastele noortele. Tõsi, viimased ei saa end digiregistratuuris ise kirja panna, vaid seda peab tegema nende seaduslik esindaja. Esmaspäeva õhtul lisatakse 25 000 uut aega, mis valdavalt jäävad juunikuusse, mõned ka mai lõppu.

Samas sattus digiregistratuur juba esmaspäeva ennelõunal vaktsiinisoovijate rohkuse tõttu nii suure koormuse alla, et ka digiloosse pääsemise järjekord pandi mõneks ajaks pausile.

Vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer ütles, et digiregistratuur ei ole üles ehitatud selleks, et korraga nii palju inimesi sinna tuleks, sest süsteem on omakorda seotud ka haiglate infosüsteemidega.

"Miks ei saa kõik sisse registreerida ja endale aega broneerida? Digiregiostratuur ei ole ehitatud sellisena ja see on seotud ka haiglate infosüsteemiga. Et 20 000 korraga teenusele peale lasta, siis oleks aastas sellise süsteemi ülalhoiukulu 15 miljonit eurot. Ühekordse vajaduse jaoks ei oleks see mõistlik, sest mõne päevaga saab ilmselt suur tung mööda," sõnas Seer.

Samas tunnistas Seer, et lähema paari nädala jooksul saabub Eestisse vähem vaktsiine, kui on vaktsineerida soovijaid.

Ta tuletas ka kõigile meelde, et kui inimene on oma esimese vaktsiinidoosi kätte saanud, ei pea teise doosi jaoks aega broneerima minema. Kui inimene on haiguse läbi põdenud, piisab ühest doosist ja seda tuleks teha mitte varem kui kuus kuud pärast tervenemist. Vaktsineerimine ei ole seotud inimese elukohaga, küll aga tuleb arvestada, et teine doos tehakse samas kohas, kus esimene.

Esmaspäeval avati Tallinnas vaktsineerimiskeskus Kaja kultuurikeskuses Mustamäel ja teisipäeval kell 16 avatakse see ka Lasnamäel Tondiraba hallis. Arkadi Popov ütles, et esmaspäeval vaktsineeritakse Kaja kultuurikeskuses ligi 810 inimest, aga kui vaktsiinitarned suurenevad, kasvab ka keskuste võimekus.

Suured vaktsineerimiskeskused kasutavad Pfizeri, Moderna ja Jansseni vaktsiine, aga mitte AstraZeneca oma.

"Sel vaktsiinil on omad meditsiinilised piirangud. Et vähendada nii logistilisi probleeme keskustes kui ka seda, et vältida eksimusi vaktsiinide hoiustamisel, siis kasutame mRNA vaktsiine. Aga AstraZneca on endiselt kasutusel 50+ vanusegrupis," sõnas Popov ja lisas, et kindlasti tuleks vaktsineerimine lõpule viia selle vaktsiiniga, millega alustati.