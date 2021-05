Vaktsineerimisaja broneerimise järjekord kasvas pea 50 000 inimeseni

Esmaspäeval kella 19.50 seisuga oli järjekorras ligikaudu 49 000 inimest, hinnanguliseks ooteajaks oli tund. Digiregistratuuri lisandus aga vaid ligikaudu 25 000 uut aega, suurem osa neist juunikuusse.

Aegu lisatakse edaspidi jooksvalt vastavalt vaktsiinide saabumisele.

Suurvaktsineerimise juht Marek Seer ütles varem, et kogemus 40+ vanuserühmale broneerimise võimaldamisega näitas, et kui mõned tipptunnid välja arvata, siis aeg, mis inimesel tuleb digiregistratuuri sisse logimiseks oodata, on alla tunni. "Ja õhtul ning järgmisel päeval sai juba rahulikult vaktsineerimiseks aega valida ilma igasuguse järjekorrata," lausus ta.

Näiteks eelmisel neljapäeval oli keskmine ootejärjekord 30 minutit, pikim 104 minutit.

Sellest nädalast alustavad ka vaktsineerimiskeskused, kuhu aga ei ole samuti mõtet kohale minna ilma aega broneerimata – vastu võetakse eelneva registreeringu alusel.

Esmaspäeval avati Tallinnas vaktsineerimiskeskus Kaja kultuurikeskuses Mustamäel. Esimesel päeval oli kavas vaktsineerida 810 inimest.

Teisipäeval on kavas Tallinnas avada keskus kell 16 ka Lasnamäel Tondiraba hallis.

Ida-Virumaal töötavad vaktsineerimiskeskused Kohtla Järvel, Ahtmes ja Narva haiglas. Pärnus jätkatakse vaktsineerimist senisest suuremas mahus ravispaahotellis Tervis ja haigla hoones. Tööd jätkab juba tegutsev vaktsineerimiskeskus Tartus A. Le Coqi spordihoones. Vastavalt vaktsiinide tarnele ja inimeste huvile võidakse avada ka uusi vaktsineerimiskeskusi.

Lisaks jätkavad vaktsineerimisega maakondlikud haiglad ja mitmed eratervishoiuteenuse osutajad. Perearstid jätkavad eeskätt riskirühmade ja eakate vaktsineerimisega ning teiste dooside manustamisega, kuid vanemaealised ja riskirühma kuuluvad inimesed võivad endale soovi korral aja broneerida ka mujale.