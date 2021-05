Koolid ja lasteaiad saavad uueks õppeaastaks 850 000 euro eest kiirteste

Koolides ja lasteaedades on lõpule jõudmas kiirtestide katseaeg, ent juba on teada, et sügisest muutuvad kiirtestid õppeasutustes normiks. Augustis saadab haridusministeerium koolidele ja lasteaedadele uueks õppeaastaks kiirteste 850 000 euro eest.

Mai alguses saatis haridusministeerium kohalikele omavalitsustele laiali 50 000 kiirtesti, et neid lasteaedades, üldhariduskoolides ja kutsekoolides katsetada.

Ministeerium ootab haridusasutustelt tagasisidet testperioodile hiljemalt 15. juuniks ehk õppeaasta lõpul.

"Ootame kõigilt haridusasutustelt tagasisidet neile kevadel eraldatud kiirtestide kasutamisest, et saada ülevaade testide kasutuskogemusest ja võimalikest esile kerkinud probleemkohtadest," kommenteeris haridusministeeriumi asekantsler Pärt-Eo Rannap.

Siis saab teha kokkuvõtteid, et otsustada, kuidas kiirtestimine sügisel toimuma peaks. Juba on aga otsustatud, et sügiseks eraldatakse õppeasutustele kiirtestide tarbeks 850 000 eurot.

"Testid on kavas haridusasutustele jaotada augustis. Enne kasutus- ja jaotusplaani tegemist ootame ära lähiajal valmiva teadlaste poliitikavalikute ülevaate, milline testimispraktika oleks kõige efektiivsem - millal, kus ja kui sagedasti teste teha," ütles Rannap.

Üks koolidest, kes kiirteste katsetas, oli Tallinna Inglise Kolledž (TIK). Nemad aga tegid katsetuse iseseisvalt, väljaspool ministeeriumi jaotuskava. TIK jagas kiirtestid proovimiseks 4., 9. ja 11. klassi lastele. Pärast katsetamist oodati õpilastelt hinnangut. Tagasiside saadi 41 õppurilt.

TIK-i tulemused olid julgustavad - peaaegu kõik katsetajad oleksid nõus testi uuesti tegema. Kasutusjuhend oli õpilastele mõistetav ja testi tegemine enamiku hinnangul lihtne. Isegi alla 12-aastased, kes tegid testi iseseisvalt või vanema järelvalve all, märkisid, et kõik oli arusaadav ja nad said testi tegemisega hakkama esimesel korral.

4. klassi õpilastest tagasisidet 16. Ainult üks neist ütles, et tema ei oleks nõus testi rohkem tegema ning kaks tema eakaaslast leidis, et kui testi teha, siis tahaks seda teha vanema silma all. Kokku andis

Kõik 9. ja 11. klassi õpilased said testimisega hakkama iseseisvalt ning on nõus ka edaspidi testi tegema.