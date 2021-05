Argentiina lihatootjad peatasid protestiks lihamüügi

Argentiina on maailma üks suuremaid lihaeksportijaid, kuid nüüd otsustas riik toiduhindade ohjamiseks väljaveo lõpetada. Eriti on riik tuntud oma loomaliha poolest, mis on hinnatud toore üle maailma. Ekspordikeeld kehtestati selleks, et ohjeldada inflatsiooni, mis on tänavu prognoositud 50 protsenti.

Toidutoorme hindade kerkimine on ka teisi riike ärgitanud rakendama ekspordipiiranguid, seda on teinud Venemaa oma nisuga. Argentiina on maailma viies loomaliha eksportija ning viimase aja ekspordi kasv on tulnud eeskätt Hiina arvelt. Läinud aastal eksporditi loomaliha 2,7 miljardi dollari eest.