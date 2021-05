Algas Mulgi elamuskeskuse ehitus

Ukraina ehitajad on teist päeva ametis kunagises Mulgi häärberis ja väga uhked, et saavad aidata eestlastel nii olulist paika korda teha. Mulgid on elamuskeskuse ideed kandnud, vajadust põhjendanud ja raha otsinud vähemalt 15 aastat ning et tänavu, mil Mulgimaa Abja-Paluoja on soome-ugri kultuuripealinn, saab mulkide maamärki lõpuks ehitama hakata, on ühtaegu nii sümboolne kui ka rõõmustav uudis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann rääkis, et esimene etapp hõlmab häärberihoonet ja tallihoonet, millest saab ekspositsioonimaja. "Põhihoonestus saab valmis ja inimesed saavad käia seda külastamas," ütles Ruusmann.

Lisandub ka seitsme hektari suurune väliala koos tehnovõrkude, teede ja parklatega. Esimese etapi ehitustöö maksab ligi 2,5 miljonit eurot. Arhitektuurilise lahenduse on teinud arhitektuuribüroo NÜÜD arhitektid ja ehitab Ehitustrust.

Arhitekt Tanel Teder sõnas, et keskusest võib igaüks leida oma Mulgi juured ja välja selgitada, kui palju igaühes mulki on. "Ühtpidi see ekspositsioon mõtestab mulkide ajalugu ja pärimust, aga kindlasti selle pärimuse läbi ka mulkide ja Mulgimaa tulevikku," lausus Teder.

Tulevikus, kui aidast õnnestub teha maitseelamuste koda, saab elamuskeskusse kaasata ka eraettevõtjaid, kes pakuks kohalikke tooteid.



"Mis on siis see Mulgi asi? Kas Tõrva kõrtsihoone? Või Karksi kirikutorn? Me nimetame seda Mulgi maamärgiks, kuhu on kogutud kokku läbi ajaloo mulke ja Mulgi kultuuri iseloomustanud sümbolid ja tegevused. Kuid samas ka see, mis on Mulgimaal täna reaalselt inimeste näol olemas," märkis Maido Ruusmann.

Ühte õigesse mulki on mahtunud palju - nutikus, vintskus, jõukus, ihnus ja mis kõik veel. Kõigest sellest peaks valmivas elamuskeskuses osa saama.