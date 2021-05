Rally Estonia renoveerib tänavu üle 40 kilomeetri Lõuna-Eesti teid

Rally Estonia on alustanud Jõgevamaal teede renoveerimist, et ehitada kitsastest külateedest täiesti uued kiiruskatse rajad. Nii jääb kohalikele elanikele praegusest kvaliteetsem sõidutee ka pärast juulis toimuvat WRC-rallit.

Kõnealustel Jõgevamaa metsateedel on peamiselt vaid kõndinud matkalised ning metsloomad ja sõitnud kohalikud külaelanikud. Mõni teelõik muutus kevadeti ka autoga läbimatuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd pannakse peale uus tugevam kruusakiht, millel saab sõita ka kuni 130 kilomeetrit tunnis, WRC-tasemel rallit. Pärast rallinädalavahetust uus tee siiski terveks ei jää.

"Ralli on spetsiifiliselt selline ala, et me justkui nagu mängime kilplasi, et ehitame tee valmis, siis lõhume ära ja pärast ehitame uuesti ülesse. Aga sellest ei saa üle ega ümber," ütles Rally Estonia teedeehitusjuht Urmas Roosimaa.

Kui varem olid kiiruskatsed peamiselt ümber Otepää, siis nüüd tehakse rallikõlblikud rajad ka Mustvee ja Jõgevamaa metsade vahele. Kokku renoveerib Rally Estonia sel aastal üle 40 kilomeetri teid.

"Kitsaste, väiksemate teedega on alati omandisuhe ja väga tihti ka eraomandisuhe. See tuleb kõik kokku leppida eelnevalt, ära seletada mida me täpsemalt tegema hakkame. Kahe nädala ulatuses kohaliku inimese elu saab natuke häiritud, sest liiklustihedus siin suureneb," rääkis Roosimaa.

Kohalikke ei veennud aga mitte niivõrd parem sõidutee, vaid ikkagi ralli jõudmine oma koduvärava taha. Nii saab sel suvel näiteks ka 85-aastane rallifänn Helju lõpuks näha otse köögiaknast autosid kurvi võtmas.

"Ma vaatan seda Otti, olgu ta siis talvel või suvel, vaatan nii kaua kui ta stardist finishini on. Kõik vaatan ära. Televiisorist. Nii ta mulle meeldib, ta ikka meie uhkus," sõnas Nõva küla elanik Helju.