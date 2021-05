Arheoloogid leidsid Kalevi spordihalli tagant Vene tsaari nõuniku kabeli

Kui praegu Tallinna kesklinnas Poolamäe pargis jalutada, kõnelevad vaid üksikud märgid sellest, et kunagi asus siin katoliku kalmistu. Näiteks on pargi sissepääsu kõrval murus üks hauapiire. Pargiallee aga kulgeb otse üle Vene tsaari Poola päritolu õukonnanõunikule Josef Bahrynowskyle ja tema abikaasa Antoninale 19. sajandi teisel poolel rajatud hauakabeli. See leidis kinnitust hiljuti pargis lõppenud arheoloogilistel väljakaevamistel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Leidsime Bahrynowskyte kabeli. Leidsime matuseid, leidsime väravaehitise ja piirdeaia jäänused, mis on kõik pinnases säilinud. Ja samuti otsisime ka muinasaegset võimalikku asustust Härjapea jõe kaldal, aga seda me kahjuks ei leidnud," ütles Arheoloogiakeskuse MTÜ arheoloog Gurly Vedru.

Võlvidega kivikabel oli 20 meetrit pikk ja üle kümne meetri lai ja selle all paiknes krüpt, mis lõhuti 1950-ndatel aastatel nagu kogu kalmistu. Kalmistule maeti üle 600 inimese, esimene matus tehti 1803. aastal.

"Matused, mida meie nägime - ühes kohas oli meil siis täiesti puutumatu matus, haud - ilmselt 19. sajandist, kus oli väga uhke kirst, õigemini selle jäänused. Ehisdetailid, brokaatpitsi. Et ilmselt see oli ikkagi uhke toiming oli tolleaegne matus," rääkis Vedru.

Arheoloogilised kaevamised annavad olulist infot Tallinna sakraalalade kohta ning võimaldavad parki taastades kabeli asukohta ja kalmistu väravaid markeerida. Nii Poolamäe kui lähedal olev Tiigiveski park muudetakse kaasaegseks puhkealaks.

"Kui Poolamägi jääb selliseks vaiksemaks paigaks, kus me siiski austame kunagist kalmistuala, siis Tiigiveski, mis jääb teisele poole, sinna tuleb selline natuke liikuvam ala peredele, kus saab olla lastega, loomadega, kus on trenažöörid, mänguväljakud, sportimisvõimalused. Aga ka spordikuulsuste park tuleb sinna," rääkis Tallinna Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Üle-eelmisel aastal toimus visioonikonkurss Härjapea teekond, mille võitsid Villem Tomiste ja Anna Mari Liivrand tööga Vulin, millest on inspireeritud Poolamäe-Tiigiveski pargi renoveerimine.