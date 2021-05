Eesti lubab rahanduses senisest enam kliimanõuetega arvestada

"Kliimamuutused mõjutavad ühel hetkel iga eluvaldkonda. Kuidas kasvatada majandust nii, et kliimale ja keskkonnale liiga ei tee, kuidas toetada lisandväärtust kasvatavat uuenduslikku tehnoloogiat, kliimamõju vähendavat majandust – selleks on kliimakoalitsioon hea formaat, kus kogemusi vahetada ja parimaid praktikaid välja sõeluda," vahendas rahandusministeeriumi pressiesindaja Pentus-Rosimannuse sõnu.

Aastatel 2021-2027 plaanib Eesti investeerida Euroopa Liidu vahendite toel pea 1,8 miljardit eurot rohepöördesse, et säästa energiat, tagada väiksemad kulud ning hoida keskkonda. "Selline rahasüst loob tuhandeid töökohti," märkis rahandusminister.

"Olen veendunud, et pööre rohelisema Eesti poole on meie järgmine suur asi, suur siht, mis liidab meie teadlaste teadmised, töötajate tehnoloogilised oskused ja ettevõtete valmisoleku väärtusahelas kõrgemale liikuda ja toob meile tulemusena paremad palgad, pensionid ja avalikud teenused. Toob ka sisemise rahulolu maailma paremaks muutmisest," ütles Pentus-Rosimannus. "Rohkem kui 20 aastat tagasi otsustasime, et digiriik on meie tulevik. Tegime otsuse õigel ajal ja innuga. Täna on meie otsus ja valik iga Eesti inimese jaoks paremat elukvaliteeti andev roheriik."

Rahandusministrite kliimakoalitsioon loodi 2019. aastal Soome ja Tšiili eestvedamisel, eelnenud koalitsiooni aluspõhimõtete läbirääkimistel osales ka Eesti. Selle eesmärk oli tuua kliimamuutustest tulenev ka rahandusministrite poolt kureeritavate poliitikate vaatevälja. See tähendab nii eelarvestamises, riigihangetes kui ka finantssüsteemis kliimaaspektidega arvestamist.

Praeguseks on koalitsioonil üle 60 liikme, seejuures enamik Euroopa Liidu riike ning Põhja ja Balti riigid. Koalitsiooni sekretariaadi rolli täidavad Maailmapank ja Rahvusvaheline Valuutafond.

Koalitsiooniga ühinemiseks kinnitas Eesti nõustumist selle toimimise aluseks olevate Helsingi põhimõtetega. Nende seas on näiteks eesmärk viia poliitika ja tavad vastavusse Pariisi kokkuleppe kohustustega ning jagada omavahel kogemusi ja teadmisi, et julgustada ja edendada kliimameetmete poliitika ja tavade ühist mõistmist.

Oluline eesmärk on ka mobiliseerida erasektori rahastamisallikaid, hõlbustades investeeringuid ja finantssektori arengut kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise meetmete rahastamiseks.