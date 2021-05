Eksminister Urve Palo lahkub kasiinoärist

"Lahkun, sest minu töö Novolotos on tehtud. Võiksin ametikohal jätkata veel 20 aastat, see oleks väga mugav, kuid ma ei otsi mugavust," selgitas Palo Eesti Päevalehele töökohavahetust.

Palo eitab, nagu lahkuks ta ametist ettevõtte kahjumi tõttu. Ta ütles, et kui aastaid oli ettevõtte kahjum kolm-neli miljonit eurot, siis nüüdseks koos sulgemiste ja piirangutega on Novoloto suutnud kahjumi kahandada kahe miljonini. Ka turuosa on võrreldes ajaga, kui Palo firmas alustas, kerkinud 22 protsendilt 29 protsendile.

Palo ei välista, et võib ka tulevikus mõnd ettevõtet juhtida, ent praegu tahab ta oma seniseid kogemusi teistele jagada. "Olen mõelnud alustada kahte sorti koolitusi, esimesena juhtimise ABC ning teiseks elulisem koolitus, mis keskenduks läbipõlemisele ja sellega toimetulekule," rääkis Palo.

Küsimusele, kuidas ta endise poliitikuna on rahul Kaja Kallase valitsusega, vastas Palo, et temast ei saa kunagi ühegi valitsuse ega ühegi ministri kritiseerijat, sest ta teab, kui stressirohke ja raske see töö on.

Palo on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning juhtinud seitse aastat Prantsuse kontserni Saint-Gobain Isover Eesti haru. Aastatel 2006–2018 kuulus Palo sotsiaaldemokraatlikku erakonda, olles nii rahvastiku-, majandus ja taristu-, ettevõtlus- kui ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister.