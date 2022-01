Liimpuitkomponentide tootja Barrus soovib ära osta Saint-Gobaini klaasiäri

Eesti suurim liimpuitkomponentide tootja AS Barrus soovib ära osta Eesti suurima klaaspakettide, lamineeritud klaasi ja karastatud klaasi valmistaja Baltiklaasi, mis kuulub rahvusvahelise materjalitootja Saint-Gobaini kontserni.

Tehing vajab konkurentsiameti heakskiitu, mis loodetakse saada hiljemalt veebruaris, teatas AS Barrus.

Tehingu jõustumisel jätkavad nii Barrus kui ka Baltiklaas oma äritegevust eraldiseisvalt, säilivad senised kaubamärgid ning jäävad kehtima lepingud töötajate, klientide ja koostööpartneritega. "Mis Barrust ja Baltiklaasi ühendab on ühised väärtused: kõrge toote kvaliteeditase, hea töötajate töökeskkond ja turvalisus," ütles Barruse tegevjuht Martti Kork.

Korgi sõnul on ostuplaani taga ettevõtte omanike soov äritegevust Eestis laiendada. Barrus avas alles novembris 10 miljonit eurot maksma läinud uue tehase.

"Kui uus liimpuidu tehas oli investeering Barruse põhiärisse, siis Baltiklaasi ostu võtame me puhtalt kui finantsinvesteeringut. Baltiklaas jätkab oma tegevust Tartus ja Mäos ning Barrus Võru külje all," selgitas Kork.

Saint-Gobain Eesti AS tegevdirektori Mart Arro sõnul on Baltiklaasi müük seotud Saint-Gobain Grupi tooteportfelli optimeerimisega vastavalt "Grow and Impact" strateegiale.

Konkurentsiameti heakskiidu saamisel tasub Barrus tehingu eest rahas ja vastavalt osapoole kokkuleppele selle väärtust ei avalikustata.

Barrus on Euroopa juhtiv akende ja uste liimpuitkomponentide tootja. Ettevõttes töötab üle 300 inimese ning 2020. aasta müügitulu oli üle 50 miljoni euro. Umbes 80 protsenti Barruse toodangust eksporditakse valdavalt Skandinaavia turule, lisaks teistesse Lääne-Euroopa riikidesse ning USA-sse.

Baltiklaas on suurim klaaspakettide, lamineeritud klaasi ja karastatud klaasi tootja Eestis, mille kogutoodangust läheb otse eksporti umbes 30 protsenti ning Eesti kliendid ekspordivad ettevõtte toodangut samuti edasi välisturgudele. Baltiklaas kuulub kuni omanikuvahetuseni ülemaailmselt tegutsevasse Saint-Gobain kontserni.