Ryanair: ümber suunatud lennukis viibisid Valgevene KGB agendid

Valgevene hävitaja sundis Ryanairi Ateenast Vilniusse suundunud reisilennuki pühapäeval Minskisse suunduma, pärast maandumist vahistasid Valgevene võimud teisitimõtlejast ajakirjaniku Raman Pratasevitši.

"Tundub, et Valgevene võimude sihtmärgid olid ajakirjanik ja tema reisikaaslane," ütles O'Leary Iiri raadiojaamale Newstalk. "Usume, et Minskis lahkusid lennukist ka Valgevene KGB agendid."

"Tegemist oli riiklikult toetatud kaaperdamise, riiklikult toetatud piraatlusega. Minu arvates oli see esimene kord, kui midagi säärast juhtus mõne Euroopa lennufirmaga," ütles O'Leary.

Ka Iiri valitsus süüdistab vahejuhtumis Valgevenet ja kutsus Brüsselit karmilt reageerima.

"Me ei saa lubada, et see vahejuhtum mööduks pelgalt hoiatuste ja karmide pressiteadetega," ütles esmaspäeval Iiri välisminister Simon Coveney.