Kaljulaid kutsus lõpetama Valgevenet läbivat transiiti

"Varjamatu riiklik terroriakt, lennukikaaperdamine, on midagi uut isegi kogenud diktaatorite arsenalis," tõdes Kaljulaid sotsiaalmeedias tehtud postituses.

"Muu maailm peab lõpetama Valgevene režiimi kohtlemise siidkinnastes ning peame kasutama kõiki meie käsutuses olevaid rahumeelseid vahendeid selle režiimi survestamiseks. Eilne intsident, millega pandi ohtu 171 reisija elu ning mille tulemusel rööviti pardalt vähemalt kaks isikut, ei tohi jääda karistuseta," leidis Eesti riigipea.

Kaljulaid jätkas, et tema hinnangul ei saa ükski Euroopa Liidu kodanik enam pidada Valgevenet turvaliseks piirkonnaks ei maal ega õhus.

"Seepärast pean mõistlikuks ka igasuguse transiidi lõpetamist läbi Valgevene. Nagu sanktsioonid ikka, mõjutab see paratamatult ka Euroopa Liidu liikmesriike, meie ettevõtjaid ja inimesi, aga me ei tohi riskida inimeste eludega. Eilne päev näitas, et see oht on reaalne," rõhutas president.

Kaljulaid arutas Valgevenes juhtunut esmaspäeval video vahendusel Läti riigipea Egils Levitsi ja Leedu president Gitanas Nausedaga.

"Leidsime kõik kolmekesi, et viivitamatult tuleb vabastada lennult röövitud reisijad, sulgeda Valgevene õhuruum rahvusvahelisteks lendudeks ja lõpetada lennuühendused Valgevenega ning kehtestada Euroopa Liidu tasandil jõulised ja mõjusad sanktsioonid terroriakti organiseerijatele ja Valgevene režiimile," märkis Eesti president.

Valgevene võimud, mis on mullu 9. augustil peetud presidendivalimiste võltsimise järel jõhkralt maha surunud kõik opositsioni protestimeeleavaldused, sundisid pühapäeval riigis maanduma Ateenast Vilniusesse suundunud Ryanairi reisilennuki, et selle pealt kätte saada opositsioonilise ajakirjaniku Raman Pratasevichi, kellele Poola on andnud poliitilise varjupaiga ning keda kodumaal võib oodata surmanuhtlus.