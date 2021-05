Terviseamet saatis vaktsineeritud õpetajad lähikontaktsetena karantiini

Eelmisel neljapäeval, 20. mail tuvastati Karksi-Nuia koolis koroonapositiivne põhikooliõpilane. Terviseamet kaardistas õpilase lähikontaktsed ning saatis kõigi tema klassikaaslaste kõrval eneseisolatsiooni ka viis õpetajat, kuigi neli neist oli kahe doosiga selleks ajaks vaktsineeritud.

Koolidirektor Jaak Israel tugines talvel õpetajaid vaktsineerima agiteerides just argumendile, mis seisis terviseameti peadirektori määruses: vaktsineeritud ja läbipõdenud ei pea viirusekandjaga kokku puutudes eneseisolatisooni jääma.

Israel üritas terviseameti otsust vaidlustada, kuid talle öeldi üleolevalt, et kes tema on, et kahtleb ameti otsuses. Israel ega õpetajad aga otsust ei mõista.

Alul saatis terviseamet oma otsusega karantiini viis õpetajat. Kui aga kool ära tõestas, et kehalise kasvatuse õpetaja puutus õpilastega kokku üksnes õues välitundi andes, siis tema nõudest vabastati. Üks õpetajatest oli vaktsineerimata ja tema puhul direktor otsust mõistab, ent veel kolme puhul, kes koju saadeti, on direktori arvates aetud liialt jäika joont.

"Minu jaoks see on arusaamatu otsus, sest kui me loeme igalt poolt, et vaktsineeritud ja läbipõdenud ei pea jääma lähikontaktsena eneseisolatisooni, siis miks vaktsineeritud õpetajad eneseisolatsiooni jäeti?" küsib Israel. "Õpeteajad olid vaktsineeritud, õpetajad kandsid maske, õpilased kandsid maske, klassid olid tuulutatud."

Õpetajad, kes eneseisolatsiooni määrati, said teise doosi AstraZeneca vaktsiini 4. mail. Seega oli õpilase nakkuse tuvastamise päevaks teisest vaktsiinist möödas 16 päeva.

Terviseameti Lõuna regiooni juht Tiia Luht ütleb, et immuunsuse tekkimiseks vajalik aeg AstraZeneca puhul on 15 päeva pärast viimast süsti. Selle arvestuse järgi kujunes õpetajatel täisimmuunsus välja 19. maiks. Kuigi nakatumine tuvastati 20. mail, hindas terviseamet kontakti alguseks kolm päeva varasemat aega, 17. maid, mil lapsed ja õpetajad kooli tulid. Seega jäi sellest matemaatikast kaks päeva puudu, et terviseamet oleks õpetajaid vaktsineerituks lugenud.

Eneseisolatsiooni kümnepäevast kestust aga arvestatakse viimasest kokkupuutest ehk 20. maist, nii et õpetajad peavad püsima karantiinis maikuu lõpuni.

Direktor Jaak Israeli ajab terviseameti selline jäikus marru, sest ega immuunsus üleöö teki, vaid see kujuneb välja ajapikku. Ta ei usu, et kaks päeva siin mingit muutust oleks võinud tuua ning terviseameti varasemas juhises pole ka ajalist piiri määratletud, millal inimene vaktsineerituks loetakse, vaid see ütleb üheselt - vaktsineeritul puudub kohustus jääda eneseisolatsiooni.

"See on piiripealne juhtum, mis halvas meie töö täielikult. Terviseameti poolt on jäik suhtumine, aetakse näpuga rida, ei arvestata asjaoludega. No ei jõua ära vaielda!" ütleb Israel. "Häirib terviseameti jäikus, inimlikkus kaob ära. Kas üldse pandeemia puhul saab inimlikkusest rääkida? Peabki olema julm ja karm?"

Tiia Luht ei nõustu koolidirektori hinnanguga, et tegemist oleks piiripealse juhtumiga.

"Juhis on juhis. Kuidas saab järelevalveüksus üldse kaaluda, kas nii või naa?" küsib Luht. "Inimene on täielikult vaktsineeritud, kui ta on saanud kaks süsti vaktsiini ja tal on möödunud immuunsuse tekkimiseks vajalik aeg. AstraZeneca puhul peab olema teisest doosist möödunud 15 päeva. Kui haigega oli kontakt näiteks 13. päeval pärast teise doosi saamist, siis inimesel ei ole tekkinud veel täielikku immuniseeritust ja ta võib rohkem nakatuda, sest antikehi ei ole veel piisavalt tekkinud."

Luht selgitab, et õpetajatel võis nakatunuga olla kontakt nelja päeva jooksul, mil ta juba nakkusohtlik oli.

"See kontakt võis olla piisav, et nakatuda," leiab Luht.

Israel püüdis terviseameti otsust vaidlustada, ent see polnud võimalik.

"Isegi mõrva puhul saab vaidlustada kohtuotsuse, nii et ka eneseisolatsiooni peaks saama vaidlustada. Ma arvan, et meil on õigus vaidlustada, et asjaolud üle vaadata, mitte et aamen kirikus, mingi ametnik nii otsustas ja kõik," põhjendab Israel.

Terviseamet vaatas juhtumid üle, ent loeb teema enda jaoks lõppenuks.

"Direktor ei saa üldse sellest praegu aru, et isikul, kellel on olnud haigega lähikontakt, hakatakse lugema eneseisolatsiooni algust haigega viimasest lähikontaktist alates. Vaatasime täna veelkord üle, aga otsuse tühistamine ei ole võimalik praegu – oht haigestumiseks ja nakkuse levikuks selles koolis on suur," hindab Luht.

Infot, kas keegi oleks koolis haigega kokkupuutumise järel veel nakatunud, terviseametil ei ole.

"Vara on veel hinnata, nad võivad veel haigestuda," põhjendab Luht.