Uus põhimõte ei loe: terviseamet saatis koolipere nakatunu tõttu karantiini

Seaduse järgi algab õppeaasta Eesti põhikoolides ja gümnaasiumites 1. septembrist. Kutsekoolid alustavad õppetööd varem, täisnädalaga, ent ka erakoolid võivad otsustada teha õppeaasta alguse ja lõpuga erandeid.

Üks sellistest koolidest on eraõiguslik Tartu katoliku hariduskeskus, mis alustas õppetööga sellest nädalast. Paraku selgus neljapäeva hommikul, et üks vaktsineeritud õpetaja, kes oli olnud nakatunu lähikontaktne, on andnud positiivse koroonaproovi. Paraku oli ta jõudnud esmaspäevast kolmapäevani paljude lastega kokku puutuda.

"Siis käivitasime lihtsustatud korras karantiinivariandi, mida valitsus on välja kuulutanud – panime igaks juhuks kõigile lastele ka maskid ette ja hakkasime kiirteste tegema," kirjeldab kooli direktor Liina Tamm edasist.

"Siis jõudsin viimaks selle kõrvalt terviseametile teatada, et nad saaksid 72 tunni jooksul tulla PCR-teste tegema, aga sain vastuse, et kuna valitsuse korraldus hakkab kehtima 1. septembrist, siis meie läheme vana korra järgi ehk kõik lähikontaktsed lähevad kümneks päevaks eneseisolatsiooni," ütleb Tamm.

Direktor küsis, kas koolile mingit mööndust teha ei saa – 1. september on ju kohe käes, neil ongi uus õppeaasta juba käsil. Vastus oli eitav. Siis lootis direktor, et 1. septembrist, mil uus korraldus kehtima hakkab, lõppeb ka nende koolipere karantiin, kui nad kiirtestidega oma mittenakatumist tõendavad, ent taas vastas terviseamet, et neile kehtib kümnepäevane karantiininõue vana korra järgi lõpuni välja. Seega saaksid lapsed kooli naasta alles 6. septembrist.

Üks juristiharidusega lapsevanem leidis küll, et 1. septembrist peaks uus kord ka nende koolile laienema, ent terviseamet oli vastuseks tõdenud, et neil juriidiline kompetents puudub, et määrust tõlgendada.

Seepeale saatis direktor lapsed koju.

"Täna on koolis kaks klassi, kes polnud lähikontaktsed, pluss vaktsineerimiskuuri läbinud või haiguse läbi põdenud lapsed. Toimub hübriidõpe, oleme nii klassis kui veebi vahendusel," ütleb Tamm.

Erakoole, kes õppetööga seaduse järgi ettenähtust varem alustasid, on veelgi. Samuti alustavad 30. augustist õppetööd kutsekoolid. See tähendab, et kui mõnes neist peaks enne 1. septembrit tuvastatama koroonapositiivne, tuleks neilgi saata kõik lähikontaktsed kümneks päevaks karantiini, ehkki haridusminister Liina Kersna on rõhutanud ja valitsus oma määrusega kinnitanud, et sel õppeaastal kehtib põhimõte, kus lähikontaktsusele järgneb kiirtestimine ning kui test on negatiivne, siis karantiininõuet ei teki ning õppetöö saab jätkuda.

Kersna tõdeb Tartu katoliku kooli juhtunut kommenteerides, et terviseamet ei ole lähtunud määruse mõttest.

"Tõesti, osad koolid on alustanud õppetööd varem, kui seaduses ette nähtud 1. september. Tegelikult see on jäänud terviseametiga läbi rääkimata, et põhimõtteline otsus on tehtud, nii et kui mõned koolid varem õppetööga alustasid, pole terviseamet nende lihtsustatud reeglitega arvestanud. Eesmärk on ju üks – et võimalikult paljud lapsed saaksid olla kontaktõppel, aga lapsed suunati koha distantsõppele. See selle asja mõte kindlasti ei olnud, vaid mõte oli, et lapsed oleksid kontaktis," ütleb minister. "Peame kindlasti terviseametiga arutama, kas on võimalik käituda kuidagi teistmoodi või siis mitte."

Ta rõhutab, et terviseameti juht Üllar Lanno on lihtsustatud karantiinireeglite arutelude juures kogu aeg kaasas olnud, seega pidi terviseametile valitsuse eesmärk ja soov arusaadav olema.

"Nad on kindlasti teadlikud soovist koole avatuna ja kontaktõppes hoida, kasutades ennetusmeetmeid, milles oleme kokku leppinud. Kahju küll, et nii kiiresti need situatsioonid kätte jõudsid," tõdeb Liina Kersna, lubades, et ministeerium võtab terviseametiga kohe ühendust.

ERR-il terviseameti Lõuna regiooni juhi Tiia Luhtiga kontakti saada ei õnnestunud.

Küll aga teatas Kersna juba pool tundi hiljem, et pall on veerema pandud ja Tartu katoliku kooli pere pääseb karantiinist.

"Jõudsime terviseametiga kokkuleppele, et ministeerium saadab neile kirja, milles teatab, et koolides, kes alustasid õppeaastaga varem, võib lihtsustatud karantiinikorda rakendada. Terviseamet on sellega nõus. Teeme selle kirja kohe täna ära, kantsler kirjutab," ütleb minister.

Ministeeriumi sekkumine tagab ka selle, et kui veel mõnes varem õppetööd alustanud koolis enne 1. septembrit nakatumine tuvastatakse, ei peaks kogu nakatunuga kokku puutunud koolipere kümneks päevaks karantiini minema, vaid nad pääsevad kiirtestimisega ja õppetöö jätkub tavapäraselt, koolis.