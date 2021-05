Tallinna haiglad hakkavad koroonaosakondi sulgema

"Põhja piirkonnas on COVID-haigete ravivajadus ikka drastiliselt vähenenud. Kui meil tipppäeval oli Põhja regiooni haiglates kokku ravil 525 haiget, siis tänahommikuse seisuga on neid haigeid 50 ehk siis üle kümnekordne langus on," rääkis Põhja meditsiinistaabi juht Urmas Sule "Aktuaalsele kaamerale".

Koroonahaigete raviga jätkab Lääne-Tallinna keskhaigla.

"Kui meil on COVID-haigete hulk vähenemas ja kui see on sellel tasemel nagu täna, siis esimene loogika on ikkagi selline, et kõik põetavad oma haiged, kes on juba sees, ise ära. Teine loogika on see, et tänasel tasemel haiged püüame hospitaliseerida ainult nakkusosakondadesse. Põhja regiooni haiglates on nakkusosakondi kaks, üks neist on Lääne-Tallinna keskhaiglas - see on Eesti suurim nakkusosakond - ja teine on Pärnu haiglas," lisas Sule.

Koroonaosakondadade sulgemine annab võimaluse hakata mahukamalt tegelema plaanilise raviga.