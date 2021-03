Lääne-Tallinna keskhaiglas töötab Baltikumi esimene desinfitseerimisrobot

Lääne-Tallinna koroonaosakonnas on uus töötegija, palka ta ei küsi, tööd jõuab teha rohkem kui praegu ette anda on, aga mis kõige olulisem, koroona teda ei murra, kuigi on vaktsineerimata. See on Baltikumi esimene desinfitseerimisrobot Ruudi.

Lääne-Tallinna keskhaigla õendusjuht Heidi Parts ütles, et Ruudi sai oma nime patsiendi järgi, kes läks töötajatele väga hinge. "Ta oli ääretult südamlik ja tore vanapapi, personalile ta väga meeldis, aga kahjuks teda meiega enam ei ole.

Ruudi sai meie seas olla ühe nädala jagu. Kahjuks tema seisund halvenes väga kiiresti ja ühe päevaga oli läinud," rääkis Parts.

Õendusjuhi sõnul oli vanahärra hoolimata oma raskest haigusest alati positiivselt meelestatud. Partsi sõnul on koroonapatsientide eripära see, et pigem on nad ärritunud ja väsinud.

"Kuna see hapnikupuudus, mis neil on, ärritab neid siiski üles, kuna nad ei saa hingata ja see on nende jaoks väga raske. Et Ruudi oligi meie jaoks eriline, sest temal seda ei olnud," ütles Parts.



Nõukogude meditsiinisüsteemiga kokkupuutunud mäletavad ilmselt palati ukse kohal olnud nö sinist lampi, puhastusrobot teeb sama tööd, ainult on kordi võimsam.

Lääne-Tallinna keskhaigla nakkusarsti Pille Märtini sõnul on Ruudi näol tegemist robotiga, mille küljes on kaheksa ultravioletlampi. "Need kiirgavad 254 nanomeetri lainepikkusega kiirgust ja see kiirgus ei meeldi teps mitte viirustele, bakteritele ja spooridele," rääkis Märtin.

Ainult Ruudile palateid puhastama jäädes loota ei saa, sest põrandaid ta ei pese, aga kui muidu kulub palati puhastamiseks ja desinfitseerimiseks umbes tund aega, siis nüüd peaks see toimuma märksa kiiremini, sest robotil kulub desinfitseerimiseks kolm minutit.

Elevust tekitab Ruudi oma värvidemänguga koroonaosakonnas omajagu.