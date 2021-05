Terviseamet sai MMS-i vaidluses kohtuvõidu

Kohus ei pidanud põhjendatuks ettevõtte väidet, justkui terviseameti ettekirjutus täideti korrektselt ja turule toodi uus ning inimestele ohutu toode.

vaidlus sai alguse 2019. aasta alguses, kui Terviseamet tegi Living Minerals OÜ-le ettekirjutuse, kohustades neid lõpetama MMS-i nime kandnud "mineraalse suuloputusvahendi" turustamise.

Terviseamet sekkus MMS-i müüki, sest ettevõtte esindaja väitel oli tegemist "kõigest lauasoola ja veega". Tegelikult müüdi inimestele seespidiseks kasutamiseks lahust, mis võib manustamisel tekitada raskeid tervisekahjustusi, märkis terviseamet pressiteate vahendusel.

Vaatamata sellele, et terviseameti ettekirjutusega keelati toote edasine turustamine, jätkas ettevõte müüki, ning terviseamet määras neile 17. oktoobril 2019 sunniraha 600 eurot. Ettevõte kandis sunniraha rahandusministeeriumi kontole, kuid esitas Tallinna halduskohtule kaebuse.

Ettevõtte hinnangul turustasid nad sunniraha määramise hetkel ohutut toodet ("mineraalne lahus MMS"), mis erines lahusest, mida nad müüsid ettekirjutuse saamise ajal ("MMS mineraalne suuloputusvahend"). Kohus leidis, et toodete koostised on siiski identsed ning pakendite kujundus ja toodete nimetused on niivõrd sarnased, et keskmine tarbija peab neid tõenäoliselt samaks. Lisaks toodi välja asjaolu, et kaebaja ise informeeris sotsiaalmeedia kanalite kaudu tarbijaid, et tegemist on sama tootega.



Kohus hindas täiendavalt väiteid toote sisu ohutuse kohta. Asjakohatuks peeti Living Minerals OÜ ütlusi, justkui leidub samu ühendeid munitsipaalveevõrgu joogivees ning seda, et toote A ja B segamisel tekkiv kloordioksiid sisaldub Eestis lubatud tootes "Dutrion". Kohus nõustus terviseameti seisukohaga, et toodetes tuvastatud ühendite kontsentratsioon ületas tunduvalt joogivees lubatud taset. Toode "Dutrion" on aga Eestis registreeritud biotsiidina, mitte kosmeetikatootena.

Lisaks ei arvestanud kohus ettevõtte viidet asjaolule, et kloordioksiidi kasutatakse ravimite koosseisus, kuivõrd Living Minerals OÜ käsitas oma toodet kosmeetikatootena.

Lõppkokkuvõttes pidas kohus terviseameti määratud sunniraha proportsionaalseks ja jättis Living Minerals OÜ kaebuse tervikuna rahuldamata.

Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest.

Taustaks:

2018. aasta augustis jõudis Tallinna Televisiooni eetrisse Hannes Võrno juhitud telesaade, milles kiideti MMS-i ravivat toimet ja kasulikkust inimese tervisele. Seejärel saabus terviseametisse mitmeid päringud MMS-i ohtlikkuse kohta. Samuti saadeti ametile kuvatõmmiseid Facebookis tegutsenud MMS-i grupis antud soovitustest.

Living Minerals OÜ turustas toodet kosmeetikakomplektina "MMS mineraalne suuloputusvahend", kuhu kuulusid A-lahus (28-protsendine naatriumkloriti lahus) ja B-lahus (neljaprotsendine soolhappe lahus). Nende kahe segamisel ja veega lahjendamisel pidi moodustuma suuloputusvahend.

Terviseamet lähtus kosmeetikamäärusest, mille kohaselt peab taolisel kosmeetikatootel olema ohutusaruanne. Ettevõtte esitatud ohutusaruanne ei käsitlenud aga valmissegu, mille järel tegi terviseamet ettekirjutuse toote müügi peatamiseks.

Seejärel esitas Living Minerals OÜ ohutusaruande, mis ei vastanud terviseameti hinnangul tegelikkusele. Täiendavate analüüside tulemused kinnitasid: tegemist on keskmisest tunduvalt ohtlikuma kemikaaliga, mille müük tuleb sellisel kujul lõpetada. Seejärel muutis ettevõte pisut toote pakendit ning jätkas müüki.