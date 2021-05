FI saab loa avaldada kodulehel hoiatusi kahtlaste teenusepakkujate kohta

Politsei ja prokuratuur on algatanud menetluse portaali Vabaks.ee suhtes, mis lubab teisest pensionisambast lahkujal vaheltkasuga oma pensioniraha kiiresti kätte saada. Neljapäeval peeti kinni portaali asutajad Marko Vaik ja Ahto Aava, keda kahtlustatakse tegevusloata majandustegevuses ja investeerimiskelmuses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuriteoteate nende kohta esitas finantsinspektsioon, sest vabaks.ee'l puudus krediidivahenduse ja investeerimisteenuse tegevusluba.

"Luba peab neil olema sellepärast, et nad vahendavad krediiti. Vabaks OÜ viib kokku krediidiandja ja tarbijast isiku, kes seda krediiti soovib saada. See tegevus on täna Eestis reguleeritud ja toodud finantsjärelevalve alla. Kui isik osutab teenust, mis ei vasta seaduse nõuetele, siis tegu on kuriteoga," selgitas FI juhatuse liige Siim Tammer.

Vabaks.ee on teatanud, et nende platvormil on ligi 5000 kasutajat ja taotlusi pensioniraha vabastamiseks on tehtud 20 miljoni euro eest.

Veel eelmisel aastal teavitas FI oma koduleheküljel tarbijad kahtlaste finantsteenuste pakkujate eest, kuid jaanuaris otsustas riigikohus, et selline teavitamine on seadusevastane.

"Täna on umbes 700+ avaldust juba selle n-ö vähem kui poole aastaga sahtlisse kogunenud, kelle osas me oleksime hoiatusi teinud. Täna on nüüd eelnõu riigikogus, mis lahendab selle tupiku ära," ütles Tammer.

Vabaks.ee oleks kindlasti saanud hoiatusteate, kuid suurem osa hoiatustest oleks läinud välismaistele krüptorahaga seotud ettevõtetele, selgitas Tammer.

Riigikogu rahanduskomisjoni juht Erki Savisaar ütles, et hoiatusi lubav seadusmuudatus saab valmis veel enne riigikogu suvepuhkust, sest sügisel tuleb turule palju pensioniraha, mida petturid võivad üritada kätte saada.

"Kui tegutsevad lihtsalt ettevõtted, kes neid nõudeid ei täida, siis see ühest küljest tekitab ebavõrdset konkurentsi ja teiseks seab ohtu nii inimeste kui ka investorite õigused ja vara," rääkis Savisaar.

FI-l on õigus kahtluse korral või loa puudumisel esitada päring kõikide finantsteenust osutavate ettevõtete kohta.

"Finantsinspektsioonil on õigus finantsteenuseid monitoorida, ka neid, mis ei kuulu finantsinspektsiooni järelevalve alla, ja edastada avalikkusele infot, kui neil on kahtlusi, et seal ei ole kõik päris puhas," ütles Savisaar.