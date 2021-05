Politsei pidas Vabaks.ee platvormi asutajad kinni

Finantsinspektsioon esitas mai alguses riigiprokuratuurile kuriteoteate, milles märgiti, et Vabaks OÜ pakub oma veebilehel krediidivahenduse teenust, kuid äriühingul puudub selleks vajalik tegevusluba ning nad ei ole seda ka taotlenud.

Ettevõttel puudub tegevusluba ka investeerimisteenuse pakkumiseks. Politsei ja prokuratuuri andmetel on ühing esitanud avalikkusele eksitavat infot oma tegevuse ja investeerimisvõimaluste kohta.

Positiivse krediidiregistri ja pepchecker.com-i loojana tuntud Marko Vaik ja investor Ahto Aava peeti neljapäeval tegevusloata majandustegevuses ja investeerimiskelmuses kahtlustatuna kinni, lisaks neile kahtlustatakse ka Vabaks OÜ-d.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juhi Leho Lauri sõnul kaasneb sügisel pensionifondidest vabaneva rahaga kõrgendatud risk pettusteks.

"Igasugused investeerimise ja II pensionisamba rahaga seonduvad pakkumised on politsei teravdatud tähelepanu all ning reageerime kiirelt kuriteotunnustega tegevusele, et võimalikku kahju ära hoida. Investeerimisega kaasnevad alati riskid, mida aitab maandada põhjalik eeltöö. Lepingu sõlmimisel on oluline tutvuda õiguste ja kohustustega, milles kokku lepitakse," ütles Laur.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul on finantsvaldkonnas tegutsemiseks paigas kindlad reeglid ja raamid. "Erinevate juriidiliste nõksudega kehtestatud reeglitest mööda hiilimine ei anna õigust Eestis ilma loata krediidivahendus- või investeerimisteenust osutada ning seetõttu võib antud juhul olla tegemist kuriteoga," lisas prokurör.

Menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ja juhib riigiprokuratuur.