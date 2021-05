Härma: nakatumiste langus on olnud üle ootuste hea

"Kõige ilusamate stsenaariumite korral võime juulis, juuli lõpus näha juba nullipäevi. See on üle ootuste ilus langus, mis praegu on olnud," rõõmustas Härma.

Veel mõne aja eest arvati terviseametis, et kui piirangute leevendamisel hakkab nakatumine kasvama, siis võib ta hakata kasvama juulis-augustis, mis tähendaks, et tuleb keset suve soovitada uusi piiranguid, mis oleks aga inimestele tõenäoliselt väga rasked taluda. "Praeguseid numbreid vaadates mina loodan, et vähemalt enne sügist me suurt kasvu nakatumistes ei näe," ütles Härma.

Elanikkonna vaktsineerituselt on Eesti 50 protsendi lähistel. Karjaimmuunsuse saavutamiseks on varem räägitud 70-protsendisest vaktsineeritusest elanikkonnas. "50 protsenti annab efekti juba," märkis Härma, lisades, et seda on näha nii Eesti kui teiste Euroopa riikide pealt, et nakatumiste arvud on hakanud langema.

"Iisrael on väga hea näide, kus 60 protsendini jõudes nakatunute arv läks alla, haiglaravi vajajate arv läks alla. 50 protsenti on hea vaheetapp, 60 protsendini täisealisest elanikkonnast tahaks kindlasti selle suve jooksul jõuda. 70 protsenti on aastalõpu eesmärk," loetles Härma.

Terviseameti soov on, et inimesed kasutaks suve jooksul vaktsineerimisvõimalust nii palju kui nad saavad. Sügiseks, mil nakatumiste arv hakkab tõusma, võiks inimesed olla esimese, loodetavasti ka teise vaktsiinidoosi kätte saanud, et kolmandasse lainesse läheks Eesti võimalikult kaitstuna, manitses Härma.