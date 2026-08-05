Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisijarekordi

Juulis läbis Tallinna lennujaama üle 384 000 reisija, mis on lennujaama ajaloo parim kuutulemus ning ligi viiendiku võrra rohkem kui mullu samal ajal. Aasta esimese seitsme kuuga on lennujaam teenindanud 2,15 miljonit reisijat, mis on 11 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Reisijate arvu kasvu vedas eelkõige Wizz Air, mis on viimase aasta jooksul Tallinnas jõudsalt laienenud. Juulis teenindas lennufirma 19 protsenti kõigist Tallinna lennujaama reisijatest ning pakkus otselende üheksasse sihtkohta.

Suurima lennufirma positsiooni säilitas Air Baltic 29-protsendilise turuosaga. Kokku pakkus juulis Tallinnast regulaar- ja tellimuslende 19 lennufirmat ligi 50 sihtkohta.

"Juuli 19-protsendiline reisijate arvu kasv kinnitab, et nõudlus lennureiside järele püsib tugev. Kasvu toetavad nii lennufirmade lisandunud mahud, kui ka varasemast mitmekesisem liinivõrk. Eriti hea meel on näha, et uued liinid Poola, Ungarisse ja Itaaliasse on kasvatanud ka Eestisse saabuvate turistide arvu ja reisijate mahu kasv jaguneb üha rohkemate sihtkohtade vahel," ütles AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liige Eero Pärgmäe.

Valdav osa ehk 94 protsenti reisijatest kasutas regulaarlende ning tellimuslendude osakaal oli kuus protsenti. Tellimuslendude reisijad koonduvad üha enam populaarsetesse puhkusepiirkondadesse. Juulis reisiti tellimuslendudega peamiselt Antalyasse, mis moodustas ligi kolmveerandi kogu tšarterliikluse mahust. Lisaks toimuvad Antalyasse ka regulaarlennud.

Regulaarlendudel on suundumus vastupidine: võrreldes eelmise aastaga on liinivõrk muutunud mitmekesisemaks ning reisijad jagunevad sihtkohtade vahel ühtlasemalt. Juuli populaarseim otseliin oli Varssavi, millele järgnesid Helsingi, Riia, Frankfurt ja Stockholm.

Lennuoperatsioonide arv suurenes juulis eelmise aasta sama kuuga võrreldes kaheksa protsenti. Kokku toimus 4101 maandumist ja õhkutõusu ehk keskmiselt 132 lennuoperatsiooni päevas.

Reisijate arv kasvas ka Eesti regionaalsetes lennujaamades, kus juulis teenindati kokku 9181 reisijat. Suurima kasvu tegi Kuressaare lennujaam, mida läbis tänu hooajalise Helsingi liini lisandumisele rekordilised 5037 reisijat. Tartu lennujaamas teenindati suvise hõredama graafikuga 2223, Kärdla lennujaamas 1709 ja Pärnu lennujaamas 204 reisijat. Ruhnu lennuvälja läbis kaheksa reisijat.

Lähikuudeks müügis olevate lennupiletite arv näitab, et suvine reisihooaeg jätkub aktiivsena kuni oktoobri lõpuni.