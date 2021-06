Haapsalus peeti ulmekirjanik Stanislaw Lemi päeva

Stanislaw Lemile pühendatud päev pidi toimuma Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali ehk HÕFF-i ajal. Kuna festival lükkus augustisse, toimus osa eriüritusi pühapäeval ja Lemi teostel põhinevaid filme näeb 13.-15. augustini toimuval festivalil.

"Kuna Lemi sünnist täitub septembris 100 aastat, siis Poola saatkond tuli juba eelmisel aastal meie juurde jutuga, et võiks koos tähistada suure Poola ulmekirjaniku juubelit. HÕFF on ju selline üritus, kus me ikkagi proovime propageerida ka ulmet fantaasia ja õuduse kõrval," lausus HÖFF-i juht Helmut Jänes.

Innovatsioonikeskuse Innokas noored robootikahuvilised näitasid rahvale, milliseid roboteid nad meisterdanud on. Laste tööd lähevad uuesti näitusele augustis HÕFF-i ajal.

"Lapsed ootasid juba suure õhinaga, sest nad teadsid septembrist alates, et see konkurss on tulemas ja paljud hakkasid isegi sügisel oma robotit ehitama," ütles Innokase juht Angela Leppik.

Konkursi parimaid tunnustas Poola suursaadik Haapsalu raudteejaamas, kus lõpetati ühtlasi pidulikult illustratsiooninäitus "Robotite muinasjutud". Seejärel istuti üheskoos ratastega lõbusõidurongile ja suunduti Haapsalu piiskopilinnusesse, mis sai Poola suursaatkonnalt kingiks herbaariumi.