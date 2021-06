Eesti kaitseväelaste missioon Afganistanis jõudis lõpule

Estpla 6 maandus Ämaris paar tundi varem kui algselt plaanis. Ent sellest oli vähe abi. Bussid perede, ministri ja kindraliga jõudsid ikka plaanipäraselt.

20 aastat Afganistani missiooni on NATO poolest läbi. Estpla 6 turvas Kabulis tähtsate isikute liikumist linnas.

"Baasis sees oli turvaline. Ümberringi linnavälises perimeetris tegevus toimus igapäevaselt. olid IED-d, auto-IED-d. Kaugtuld lasti. See periood, mis meie green zone'is sees olime, väga suuri sündmusi polnud," rääkis Estpla 6 rühmaülem kapten Martin Rooni.

Afganistan, kus on missioonidel käinud ligi 3000 Eesti sõdurit, on ajalugu. Kuhu võiks lennuk viia Eesti rahuvalvajat edaspidi? Kaitseminister Kalle Laanet ütles, et rahutagamismissioonide raskuspunkt on praegu Aafrikas.

"Me suhtlesime Prantsuse kaitseministriga eelmisel nädalal ja ta võtab meid väga olulise partnerina sellest tulenevalt, et me esimesena läksime Malisse. Kui riigikogu mandaadi annab, siis Aafrikas jätkuvad missioonid. Ja ma arvan, laiemad kui täna," lausus Laanet.

Prantsusmaa kutset osaleda Aafrikas on järginud Tšehhi, Rootsi, Itaalia ja Taani, ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

"Tõenäoliselt liitub sellega lähiajal veel riike. Ja Eesti üks panus sellesse operatsiooni ongi olnud see, et me olime esimesed, kes prantslastega koos sinna läksid. Ja täna teised küsivad meie käest, milliseid ettevalmistusi tuleks teha või millised ülesanded seal üleüldse on;" rääkis Herem.