Soomes valitakse kohalike omavalitsuste volikogusid

Seekordsed valimised on pretsedenditud juba selle poolest, et need lükati koroonaohule viidates aprillist kaks kuud edasi. Ka valimiste eelhääletus kestis nädala tavapärasest kauem. Nii oligi kolmandik hääleõiguslikest Soome elanikest oma hääle andnud juba enne kui valimisjaoskonnad pühapäeval kell üheksa avanesid.

"Tegelikult on päris hea, et valimised toimuvad praegu sooja ja ilusa ilmaga," sõnas hääletaja Harri Kalliokoski.

Üleriigilised küsitlused ennustasid enne valimispäeva suurimat edu kolmele erakonnale: rahvuskonservatiivsele Põlissoomlastele, paremtsentristlikule Koonderakonnale ja peaministripartei sotsiaaldemokraatidele.

"Meie, SDP ja põlissoomlaste vahel on tõeliselt tihe rebimine. Kes tahes kolmest võib võidu võtta. Seetõttu on ka lõpuspurt vägev. Me muidugi usume oma võitu," rääkis Vantaa linnavolikogu Koonderakonna fraktsiooni juht Sakari Rokkanen.

Nagu kohalikel valimistel ikka, sõltub valimistulemus ja konkurentsi tihedus suuresti omavalitsusest. Mõnel pool saab valitud alla kümne häälega, teisal jääb tuhatki väheks. Valimistel kandideeris kokku 35 000 inimest.

Üks valimistega seotud teemadest oli ka kandidaatide varasemast suurem verbaalne ja vaimne ahistamine.

Me oleme saanud inimestelt kahetsusväärseid signaale. Paljud loobusid kandideerimast, kuna ei taha langeda sellise agressiivse sotsiaalmeediaründe ohvriks, mida poliitikute vastu tänapäeval suunatakse," rääkis Soome peaminister Sanna Marin (SDP).

Soome kohalike valimiste tulemused peaks selguma pühapäeva hilisõhtuks.