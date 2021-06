Hispaanlased protestivad Kataloonia isaseisvuslastele armuandmise vastu

Parempoolsed protestivad Madridi tänavatel Hispaania valitsuse plaani vastu anda armu Kataloonia iseseisvuslaste juhtidele, kes 2017. aastal keskvõimust eralduda üritasid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Debatt armuandmise üle on ühiskonnas käinud kuid. Vasakpoolne peaminister Pedro Sánchez on palunud hispaanlastelt suuremeelsust, rõhutades, et just nii suudetakse parandada katalaanidega suhteid ja koos edasi elada.

Parempoolse opositsiooni väitel on valitsus separatistlike parteide survele järele andnud ning seadustab sellega kuritegu.

Kolm aastat tagasi mõistis Hispaania ülemkohus 12 Kataloonia iseseisvuslast süüdi ning üheksale neist määrati 9-13 aasta pikkune vanglakaristus.