Viru-Jaagupi kirikus avati märtsiküüditatute mälestuseks triptühhon

Esimese klassi õpilasena koos vanaemaga Siberisse küüditatud Eesti arhitekti Kuno Raude teose esimene osa valmis juba 2014. aastal. Teised kaks mälestusplaati paigaldati kirikusse eelmisel aastal, kuid koroonaajast tingituna pühitseti triptühhon alles kolmandal katsel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nendel kolmel plaadil on kivisse raiutud Viru-Jaagupi kihelkonna Küti, Roela ja Rägevere vallast märtsis 1949 Venemaale küüditatute nimed. Esimese tahvli avasime 23. märtsil 2014. aastal. Möödus kolm pikka aastat, enne kui jõudsime nii kaugele, et on avatud ka teised kaks. Kõik need kokku moodustavad ühe triptühhoni nimetusega "Kodukihelkond mäletab"," rääkis Raude, kes on Viru-Jaagupi kirikus ristitud.