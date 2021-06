Itaalia parteid on andnud Draghile võimaluse riik kriisist välja juhtida

Veebruaris Itaalia peaministri ametisse asunud endine Euroopa keskpanga juht Mario Draghi on alustanud inimeste vahetamisega tippametikohtadel ja püüab riigiaparaati tõhusamaks muuta. Poliitiline üksmeel tegelikult aga puudub nii sügavamates reformides kui ka suhtumises Euroopa Liidu taasterahastusse.

"On hea, et Euroopa Liit on otsustanud anda tugev vastus finantsiliselt, aga me ei tohiks unustada, et selle meetmega kaasnevad selged Brüsseli otsustega seotud tingimused. Nii et võib-olla ei ole selle paketi mõju päris selline, mida kodanikud ootavad," rääkis Euroopa Parlamendi liige Liiga parteist Paolo Borchia.

Suurim jõud Itaalia poliitikas ehk parempoolne Liiga püüab Euroopa raha vastu võttes säilitada skeptilist tooni, olla valitsuses ning jätkata samas valitsuse kritiseerimist. Kriitikatrummi tagumises on neile kõvaks konkurendiks tõusnud poliitskaalal veel paremale jääv Fratelli d`Italia ehk Itaalia Vennad, kes koalitsiooni ei kuulu ja kes on populaarsuses Liigale kandadele astumas.

"Eesmärk ei ole olla populaarne, vaid olla valitud, võtta tõsiselt linna probleeme ja otsida võimalusi nende lahendamiseks. Kui Itaalia Vennad on võimeline kodanikele lähedal seisma ja probleemidega tõsiselt tegelema, saavutab ta väga hea poliitilise tulemuse," ütles Milano linnavolikogu liige Itaalia Vendade parteist Enrico Marcora.

Just paremparteide omavaheline konkurents võib otsustada Draghi valitsuse püsimise aja.

Lombardia piirkonna valitsuse kõrgeimalt korruselt avaneb vaade Milanole. Varasemalt vasakul poliittiival komeedina Demokraatliku Partei kõrvale tõusnud Viie Tähe Liikumine loodab vaatamata raskustele samuti püsima jääda.

"Ma loodan, et see üleminek Beppe Grillolt, mil me olime süsteemi vastu, härra Contele, kus me näitame, kuidas me suudame Itaaliat juhtida ja viia Itaalia uuele üleminekule on meie rahvale hea eesmärk," rääkis Lombardia regiooni volikogu liige Viie Tähe Liikumisest Dario Violi.

Järgmised parlamendivalimised on Itaalias kahe aasta pärast. Kui pikalt üksteisele vastanduvad parteid aga laias koalitsioonis vastu peavad ei ole kaugeltki mitte selge.