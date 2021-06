Enamik soome-ugri maailmakongressi delegaatidest osaleb tänavu veebi teel

Eesti Rahva Muuseumis käis teisipäeval lava ja ekraani ülespanek, sest kolmapäeval algab kongress, mida juba ühe korra edasi on lükatud. 127 delegaadist üle poole siiski kohale ei tule, näiteks osaleb interneti kaudu terve soome, karjala ja komi delegatsioon.

"Hübriidvorm võimaldab seda, et absoluutselt kõik, algusest lõpuni on inimestel võimalik osaleda. Nii töögruppides, plenaaristungil kui ka lõppistungil. Kultuuriprogrammi on meil palju, kohapealne läheb kõik ka veebi," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" kongressi projektijuht Helle Helena Puusepp.

Kongressi peakorraldaja Tõnu Seilenthal lisas: "Neid kauneid rahvariideid me siin Tartus ei näe kongressil seekord, aga nad on meie kongressist osa saamas ja loodan, et see küünarnukitunne, mis väga vajalik sellisel üritusel on, et see mingil määral vahendub ka interneti kaudu."

23 soome-ugri rahvast on sel aastal kongressil esindatud 14 eri rahvast. Eestlased ja setud tulevad muidugi ERM-i kohale, samuti terve Ungari saatkond ning üksikuid esindajaid ja vaatlejaid teistest rahvastest.

"Näiteks mansid ja ka isurid kogunevad kokku ühte kohta ja vaatavad siis koos ja osalevad koos, nii et teatud koosolemine, mis on kongressi märksõna, et koos on tore," ütles Puusepp.

Kuigi paljusid takistab Tartusse tulemast pandeemiaolukord, siis Venemaa rahvaid mõjutab paratamatult ka poliitika.

Mais teatas Venemaa soome-ugri rahvaste katusorganisatsioon, et ei osale kongressil, sest see on Euroopa katse mõjutada Venemaa sisepoliitikat. Nii ongi mitmed sealsed rahvad, näiteks marid ja udmurdid, kes algselt olid aktiivselt tulemas, nüüdseks ümber mõelnud.

"Kahjuks mitmetegi Venemaa rahvaste puhul see Eestisse tulek on raskendatud. Või ütleme ausalt välja: mõned võib-olla ei julge tulla. Kes kindlalt oleks öelnud, et ei osale, selliseid praktiliselt ei ole. Pigem on sellised, kes ei võta toru, ei ole põhjendatud ega teatatud, mispärast ei tule," selgitas Seilenthal.

Oma tervitused esitavad kolmapäevasel avatseremoonial ka soome-ugri riikide presidendid ja kultuuriministrid, sealhulgas Venemaa kultuuriminister. Idanaabrite president oma tervitust teisipäevaks saatnud polnud.