Soome-ugri rahvaste maailmakongressil on peo taustal poliitiline pinge

Kongressi esimesel päeval oli näha, et Venemaalt tulnud kriitikal ja survel oli mõju - isegi virtuaalselt ei osale kongressil marid, mordvalased, udmurdid, komid ja handid. Piiritagustest soome-ugri rahvastest olid Eesti Rahva Muuseumis vaid mõned üksikud Eestis elavad hõimlased, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma elan siin juba 22 aastat ja mul on alati hea meel olnud kuulata udmurdist tulnud inimesi, kuidas neil olukord seal on ja mis on muutunud võrreldes sellega, millal mina ise seal elasin. Nii et väga kurb, et see aasta on väga piiratud tingimustes ja ma tean, et osad vaatlejad jäid piiri peal isegi kinni, lihtsalt ei lubatud üle," rääkis Eestis elav udmurt Elena Kirt.

Neist käputäiest, kes julgesid võtta ette tee Venemaalt Tartusse, mitmel see ei õnnestunud.

"Näiteks ingerisoomlaste kaks esindajat on täna kinni peetud Ivangorodi piiripunktis, on toimunud ülekuulamised ja saadetud tagasi. Ilmselgelt see ei ole juhus. Nii et Vene riik tegelikult piirab inimeste liikumisvabadust, see on päris tõsine häire," ütles soome-ugri rahvaste maailmakongressi nõunik Jaak Prozes.

Soomeugrilased, kel õnnestus siiski Tartusse jõuda, nägid kongressis võimalust oma häält kuuldavaks teha. Just seda tegi Ukrainast tulnud ersade juht Oleskandr Bolkin. Ta tegi avalduse programmiväliselt, sest kongressi istungitel poliitilisi teemasid ei käsitleta.

"Nad ei räägi, sest nad ei saa probleeme lahendada ja seetõttu ei ole mõtet ka arutleda. Nad räägivad kliimamuutusest. See on natuke naljakas, sest rahvad surevad välja ja meie räägime siin kliimast," ütles Bolkin.

Prozes tõdes, et varem on kongressid omanud rohkem poliitilist kaalu. Mida kriitilisemaks läheb soome-ugri rahvaste olukord Venemaal, seda pehmemaks muutub maailmakongressi sisu.

"Kuna olukord on selline nagu ta on, siis on need teravamad ühiskondlik-poliitilised küsimused jäänud tagaplaanile, sest dokumendid, mida võetakse vastu maailmakongressidel, võetakse vastu konsensuse alusel. Kõik peavad midagi järele andma, muidu see dokumentatsioon ei sünniks. Sellepärast neid poliitilisi aspekte eriti seal kirjas ei ole," selgitas ta.

Resolutsiooni kinnitab suurkogu viimasel päeval. Kuna osaleb üle poole soome-ugri rahvastest, on kongress otsustusvõimeline.