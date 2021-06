Kuumalaine soodustab maasikate kiiret valmimist

Lemmatu marjatalu kaasomaniku Kärt Karhuneni sõnul ei ole korjajaid kunagi küllalt. Eelmisel suvel kasutati marjatalus kohalikku tööjõudu, sel aastal on lisaks kohalikele rakkes ka välismaalt saabunud töötajad.

Karhuneni sõnul on Eesti maasikas kvaliteetsem kui välismaine maasikas.

"Kui näiteks võrrelda Euroopa Liidu siseselt maasikaid, siis Eesti maasikakasvatajad ei saa kasutada kõiki neid taimekaitsevahendeid, mis on välismaal. See on üks põhjus, miks Eesti marjad on puhtamad," rääkis Karhunen.

"Teine põhjus on see, et me kasvatame maasikaid mulla peal. Näiteks üldiselt on Kreeka mari kasvuhoonest. Puhanud ja kvaliteetne muld annab vitamiine, maasikad tulevad paremad. Kolmas põhjus on meie ilm ja pikad päevad. Võrreldes lõunamaadega on siin päevad pikemad ja maasikas saab rohkem päikest."

Laari talu perenaise Kadri Nebokati sõnul on olukord võrreldes eelmise aastaga parem.

"Tööjõupuuduse tõttu sel aastal maasikas põllule ripakile jääda ei tohiks. Võrreldes eelmise aastaga on olukord kardinaalselt erinev."

"Hetkel on katmikalal maasikas valmis. Nädala lõpus on oodata kuumalainet, mille tulemusel ka avamaa põllud hakkavad kandma. Küll aga on loodus mänginud vingerpussi - külma ja niiske maikuu tõttu ei saanud taim korralikult startida," selgitas Nebokat.

"Minu hinnangul jääb maasikas peeneks ja hooaeg lühikeseks," lisas kasvataja.

"Kuna hooaeg algas sellel nädalal ja nädala lõpus hakkavad avamaa põllud kandma, siis maasikahooaeg ongi kuskil kaks kuni kolm nädalat. Parim maasikate hinna-kvaliteedi suhe on ilmselt jaanipäeva paiku."