Sel suvel pudeneb korvi metsmaasikaid, kuid mitte mustikaid

Peipsiveere loodusretkede juht Kristina Traks, kes armastab vabal ajal metsas marju korjata, ütles ERR-ile, et nii mustikad kui ka murakad sel aastal suureks ei kasva ning marju pole just eriti palju. Selle taga on tema sõnul jahe maikuu, mil mesilased taimi ei tolmeldanud ning eriliselt palav ja kuiv juuni.

"On rekordiline kuuma- ning sääse- ja parmuaasta. Marju ju võib olla, aga neid ei jõua korjata. Siin Lõuna-Tartumaal on kohutav, parme on nii palju ja pead olema lausa skafandris, kui marju korjama lähed," ütles Traks ja lisas, et pani kord marjule minnes pähe lausa mesinikumütsi.

Kui end putukate eest pikkade riietega kaitsta, hakkab aga palav ning seetõttu ei ole marjul käimine eriti tore ajaviide, lisas Traks.

"Paistab, et marjade ja seente poolest on kehv aasta. Eelmine aasta oli tohutu seene- ja muraka-aasta, aga sel aastal pole see ligilähedane ka," sõnas Traks.

Ta rääkis, et on tänavu leidnud vaid üksikuid kukeseeni ja kui mõni Eesti seen ka turule jõuab, on see müügil väga kalli hinnaga.

"Kui praegu käin murakaid korjamas, siis see on ikka puhas vaev, eelmine aasta oli puhas rõõm. Tänavu pole midagi võtta, see on juba pigem rabas matkamine, ühe marja juurest teise juurde, mitte korjamine," kirjeldas Traks.

Sel aastal on isemoodi suvi

Marjade-seente hulgimüügi ja kokkuostuga tegeleva Forber Groupi müügijuht Kristjan Pärnaste ütles ERR-ile, et üldist statistikat on veel vara koostada, kuid juba praegu paistab, et see suvi erineb eelmisest.

"Loodame küll parimat, aga kõhutunne ütleb, et sel aastal tuleb teistsugune hooaeg, kuna on lihtsalt väga-väga kuum ilm," sõnas ta.

Mustikad paistavad ka Pärnaste sõnul sel suvel eriti väikseid ning marju naljalt ei leidu. Metsmaasikate kokkuostuga ettevõte ei tegele, kuid neid näib sel aastal siiski olevat.

"Seeni natukene juba tuleb, aga kukeseente puhul /---/ on veel vara öelda. Kõigepealt on korralikku sahmakat vihma vaja, et aru saada, milline hooaeg sel aastal tuleb," sõnas ta.

Vähesed marjad on pisikesed ja magusad

Tartu Ülikooli botaanika õppetooli juhataja botaanika professor Meelis Pärtel ütles ERR-ile, et enne metsmaasikate valmimist tuli Eestis vihma, kuid praegu, mil mustikad valmima peaks, vihma eriti olnud pole.

"Taimed vajavad ju sooja, valgust ja vett. Praeguse kuiva ja sooja ilmaga võivad marjad magusad olla, aga neid ei pruugi olla palju ja nad on pisikesed," selgitas Pärtel.

Sademetest tunnevad puudust ennekõike seened, mis ei hakka enne valmima, kui nad pole saanud olla niiskes keskkonnas. "Seened saavad suhteliselt kiiresti valmimist alustada, kui tulevad vihmad. Siis läheb paar nädalat ja tekibki seenesaak," lisas Pärtel.

Seega ei saa veel maha matta mõtteid, et sel suvel suuremale seeneretkele minna.