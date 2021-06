USA eriväelased tegutsevad Eestis kõrgemal tasemel kui varem

Enne oli Eestis vaid USA erivägede taktikaline element, mis tegeles märksa vähemate teemadega kui staabielement, muuhulgas käib nüüd tihedam koostöö planeerimisel ning õppuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

"Ülitähtis pole erivägede puhul mitte see, kui palju neid on, vaid mida nad kaasa toovad. See staap ei too kaasa mitte seljakotiga granaate, vaid Tomahawki tiibraketid," rääkis ajalehele Eesti erioperatsioonide väejuhatuse ülem kolonelleitnant Margus Kuul. "USA eriüksused toovad siia sellise tulejõu, et nad sõna otseses mõttes suudaksid agressorid kiviaega pommitada. Mitte ükski brigaad seda ei tee, aga see staabielement on võimeline. Neil on vahendid, mida konfliktiolukorras väga kiiresti siia saada, ja see on plaanides kõik sees."

Staabis teenivad USA erioperatsioonide vanemohvitserid – ehk Eestit õpivad praegu üksipulgi tundma ameeriklaste tulevased erivägede pataljonide ja grupiülemad.