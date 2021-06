Eesti muutus Läti jaoks vähese koroonariskiga riigiks

Et Eesti kahe nädala keskmine nakatumisnäit 100 000 inimese kohta jääb alla 75 ja et Läti valitsus omakorda seda piiri 50-lt 75-le tõstis, arvestab haiguste kontrolli ja ennetamise keskus nüüd Eestist Lätti saabujad madala nakatumistasemega riikidest tulijate sekka. Leedu Läti jaoks veel nende hulka ei kuulu ja Eesti oli seni kõrge riskiga maa.

Neile, kel on sertifikaat, mis tõendab, et täielikust vaktsineerimiskuurist on möödas vähemalt kaks nädalat või kes on haiguse läbi põdenud, on sisenemine vaba, nagu ka kõrge riskiga Euroopa Liidu riigi puhul.

Küll aga on muutused lastega Lätti minnes. Üldine põhimõte arvestab nende täiskasvanud saatjatele kehtestatud nõudeid.

"Jõudsime otsusele, et lubame kuni 12-aastastel lastel reisida koos täiskasvanud saatjaga, järgides oma saatjaga samu piiranguid," ütles Läti transpordiminister Talis Linkaits.

Lastega reisimise teema on Läti otsustajate seas põhjustanud kõige enam väitlusi. Transpordiministeeriumi esindajad kinnitasid "Aktuaalsele kaamerale", et kõrge nakatumisriskiga riikidest, kuhu Eesti seni kuulus, kehtivad kuni 12-aastastele lastele täiendavad piirangud - nad ei tohi kümne päeva jooksul pärast piiriületust kasutada ühistransporti ega viibida kohtades, kus nad võivad kokku puutuda teistega. Teisisõnu, rannas võib käia, kuid näiteks muuseumisse ja kontserdile minna ei tohi. Kuni 1. septembrini on samad nõuded ka 12-18-aastastele noortele, pärast seda on nende reeglid täiskasvanutega samad.

Arvestama peab täiendavate piirangutega ka Läti sees - need, kes pole vaktsineeritud, ei või ilma kehtiva negatiivse testita siseruumides süüa ega külastada kõiki kultuuriüritusi. Sees tuleb jätkuvalt kanda maski. Ja endiselt peavad kõik Lätti minejad täitma elektroonilise ankeedi covidpass.lv lehel. Valitsus ei taha seda nõuet leevendada, sest nii nõrgeneks kontroll uute viirusetüvede sissetoomise üle.

Lätlastest on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud kolmandik. Vaktsineerimisvõimalust pakutakse nüüd ka kaubanduskeskustes ja infektsionistid hoiatavad, et kes otsustab vaktsineerimise sügiseni edasi lükata, aitab kaasa riigi osalisele taassulgemisele. Läti haiglais pole praegu ühtki raskes seisus vaktsineeritud koroonapatsienti, ja need, kes on, võinuksid oma süsti kätte saada juba mitu kuud tagasi.