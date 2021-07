ERR Jurmalas: Läti saab suvel loota üksnes Baltimaade turistidele

Sel suvel on 95 protsenti Läti hotellide külastajaist pärit Lätist, Leedust või Eestist. Ja mida tihedamini praegu just naabreid külastatakse, aidatakse kaasa ka nende majandusele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestlaste osa Läti külastajate seas on praegu 15 protsenti ehk oodatust oluliselt väiksem. Keda siseruumides maski kandmise nõue ei häiri, nende jaoks on samas praegu Lätti minekuks just õige aeg, sest majutuspaikades, randades ja toidukohtades on ruumi ning hinnatase pole tõusnud.

"Ma arvan, et suures plaanis on olukord sama nagu Eestiski - me töötame põhiliselt koduturule. Välisturistide osakaal on pehmelt öeldes tagasihoidlik. Ja ma täpsustaksin ka kohe seda, et ma koduturu all pean silmas Eestit, Lätit ja Leedut," rääkis Jurmala spaahotelli juhatuse liige Arne Kalbus.

Eestlastele kuuluv Jurmala spaahotell oli pandeemia tõttu kogu talve suletud. Millal seal viimati konverentsi peeti, polegi enam paljudel meeles.

Teine Eestiga seotud majutusasutus - Tallinki hotell Riias - on aga jätkuvalt suletud. Ja fakt, et Tallink ei korralda sel suvel Riiast ühtki laevareisi ei Stockholmi ega Helsingisse, on vähendanud Lätit külastavate soomlaste hulka. Lennukitega neid peaaegu ei tule.

Venemaalastega on aga see probleem, et erinevalt Eestist tunnustab Läti vaid Euroopa Liidu vaktsineerimistõendit. Venemaa dokumendi või Sputniku süstimise tunnistusega saabujad liigitatakse Lätis mittevaktsineeritute hulka.

"Läti riik maksis muidugi ka töötajaile palka - 500 kuni maksimaalselt 1000 eurot kuus sai iga töötaja palka siis, kui 8. novembrist kehtestati eriolukord ja see lõppes sisuliselt juuniga," rääkis Kalbus.

"Külalisi napib suurtes linnades - Riias, Jurmalas, Ventspilsis ja Liepajas. Kui minna maale, siis minu hinnangul maaturism haljendab ja õitseb. Nii hästi kui eelmisel aastal ja tänavu, pole neil läinud taasiseseivumisest saadik," ütles Läti hotellide ja restoranide assotsiatsiooni president Janis Naglis.

Hotelli- ja toitlustussektoris on Lätis vaktsineeritute hulk küll keskmisest suurem, kuid siiski ebapiisav, et hoida sügisel võimaliku uue koroonalaine saabudes kõiki teenindusasutusi lahti.