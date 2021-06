Brasiilias ületas koroonasurmade arv 500 000 piiri

Tuhanded meeleavaldajad nõuavad, et president Jair Bolsonarole esitataks süüdistus võimetuses pandeemiaga toime tulla. Keskmine koroonasurmade arv ööpäevas on Brasiilias praegu enam kui 2000, täielikult vaktsineeritud on vaid 11 protsenti rahvastikust ning ekspertide hinnangul läheb viiruse teine laine sujuvalt üle kolmandaks.

Pealtnäha on elu suurlinnades tavaline: kauplused ja restoranid on avatud ning tänavail ei kanta näomaske, kuid valdavas osas haiglates on koroonaosakondades hõivatud enam kui 80 protsenti intensiivravikohtadest.

"Me oleme pandeemiaga võideldes teinud kõike täpselt vastupidi võrreldes teiste riikidega. Meil on maailma üks paremaid tervishoiusüsteeme, kuid oleme ikkagi suutnud jõuda nii paljude surmadeni. See on piisav tõestamaks, kui halb meie strateegia on olnud," ütles ehitusinsener Luiz Henrique.